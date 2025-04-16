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Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
12:52
Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!
Bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boundpeza, Romanya basının haberine göre hayatını kaybetti. Futbolseverler bu acı haber karşısında araştırmalarına başladı. Peki; Aaron Boupendza kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte detaylar