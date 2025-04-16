Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor’un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

7 Ağustos 1996'da Gabon'un en büyük şehirlerinden biri olan Moanda'da dünyaya gelen Aaron Boupendza, santrafor mevkisinde oynuyor. 25 yaşındaki futbolcu Gabonlu, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başarısı için ter döküyor.

2016 yılında Fransız ekibi Bourdeaux ile sözleşme imzaladıktan sonra Fransa'nın alt liglerinde kiralık olarak oynayan Aaron Boupendza, 5 Ağustos 2020'de 300 bin euro karşılığında Hatayspor'la anlaştı.

Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor karşısında 37 dakikada 4 gol attı ve bunu Süper Lig tarihinde başaran dördüncü futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.