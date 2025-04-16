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Haberler Yaşam Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:52

Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!

Bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boundpeza, Romanya basının haberine göre hayatını kaybetti. Futbolseverler bu acı haber karşısında araştırmalarına başladı. Peki; Aaron Boupendza kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte detaylar

Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor’un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyerek gol krallığına ulaşan Aaron Boupendza'dan üzücü bir haber geldi. Romanya medyasında yer alan haberlere göre, Çin Süper Ligi takımlarından ZJ FC'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, kaldığı binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar henüz netleşmezken, futbol dünyası bu trajik kayıpla sarsıldı. Peki, Aaron Boupendza kimdir, neden öldü?

Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor’un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!

ROMANYA BASINI ACI HABERİ VERDİ!
Rumen basınında yer alan habere göre Aaron Boupendza, Çin'de bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Boupendza'nın hayatını kaybettiğini doğruladığı aktarıldı.

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Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor’un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!

HENÜZ NEDENİ KESİNLEŞMEDİ!

Haberin polislerin elinde şüpheler bulunuyor ve intihar olasılığı göz ardı edilmiyor.

Boupendza'nın 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesine sebep olarak intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca Boupendza'nın düştüğü sırada kardeşinin de evde olduğu iddia edildi. Kardeşiyle yaşadığı bir tartışma sonucu da olayların gelişmiş olabileceği ifade edildi.

Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor’un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!

ANTRENMANA KATILMADI, HABER ALINAMADI!

Boupendza, kulübün gerçekleştirdiği son idmana mazeret bildirmeden katılım sağlamadı. Zhejiang ekibi, Gabonlu yıldız oyuncuya ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulundu ancak herhangi bir geri dönüş alamadı. Takım yetkilileri, kendisine ulaşamadıkları sürecin ardından yaşanan trajik gelişmeyle büyük bir şok yaşadı.

Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor’un eski golcüsü Aaron Boupendza yaşamını yitirdi!

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

7 Ağustos 1996'da Gabon'un en büyük şehirlerinden biri olan Moanda'da dünyaya gelen Aaron Boupendza, santrafor mevkisinde oynuyor. 25 yaşındaki futbolcu Gabonlu, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başarısı için ter döküyor.

2016 yılında Fransız ekibi Bourdeaux ile sözleşme imzaladıktan sonra Fransa'nın alt liglerinde kiralık olarak oynayan Aaron Boupendza, 5 Ağustos 2020'de 300 bin euro karşılığında Hatayspor'la anlaştı.

Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor karşısında 37 dakikada 4 gol attı ve bunu Süper Lig tarihinde başaran dördüncü futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.