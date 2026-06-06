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ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 06.06.2026 18:55
ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında futbol dünyasının iki devi karşı karşıya geliyor. ABD ile Almanya arasında oynanacak bu kritik hazırlık maçı, spor severler tarafından heyecanla bekleniyor. FIFA 2026 öncesinde oynanan dev mücadelenin tüm detayları, canlı yayın bilgileri gündemde.