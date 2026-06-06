Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 06.06.2026 18:55

ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında futbol dünyasının iki devi karşı karşıya geliyor. ABD ile Almanya arasında oynanacak bu kritik hazırlık maçı, spor severler tarafından heyecanla bekleniyor. FIFA 2026 öncesinde oynanan dev mücadelenin tüm detayları, canlı yayın bilgileri gündemde.

  • ABONE OL
ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor

2026 Dünya Kupası hazırlık dönemi tüm hızıyla devam ederken, uluslararası arenada dev bir randevu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bir tarafta ev sahibi olmanın avantajını taşımak isteyen Birleşik Devletler, diğer taraftagüçlü panzerler sahaya çıkıyor. Turnuva öncesinde eksiklerini görmek ve ideal kadrolarını şekillendirmek isteyen iki teknik adamın taktik savaşı, futbol dünyasında haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday.

ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor

ABD - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Uluslararası futbol takviminin bu en dikkat çekici dostluk karşılaşması, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü yani bu akşam oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü spor şehirlerinden biri olan Chicago'da yer alan tarihi Soldier Field Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor

ABD - ALMANYA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Büyük bir merakla beklenen bu dev karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Futbol tutkunlarının şifresiz olarak takip edebileceği ABD - Almanya mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor

ABD'nin Dünya Kupası kapsamında Türkiye ile aynı grupta olması ülkemizde de futbolseverleri ekran başına kilitledi. ABD - Almanya maçının hemen ardından Türkiye Venezuela ile hazırlık maçına çıkacak.

ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA