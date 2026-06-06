ABD - Almanya hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor

2026 Dünya Kupası hazırlık dönemi tüm hızıyla devam ederken, uluslararası arenada dev bir randevu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bir tarafta ev sahibi olmanın avantajını taşımak isteyen Birleşik Devletler, diğer taraftagüçlü panzerler sahaya çıkıyor. Turnuva öncesinde eksiklerini görmek ve ideal kadrolarını şekillendirmek isteyen iki teknik adamın taktik savaşı, futbol dünyasında haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday.