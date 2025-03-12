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Haberler Yaşam ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:09

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!

ABD enflasyon rakamları piyasalarda beklenmeye başladı. Yatırımcılar açıklamaya odaklandı. Ocakta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile artış yaşayan oranda yeni veri öncesi enflasyon beklentisi değerlendiriliyor. Peki; 2025 Şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!

ABD enflasyon rakamları 2025 Şubat beklentisi ile gündemde. Dünya ekonomi grafiklerini izlemeye başladı. Yayımlanacak oranların piyasalara nasıl etki edeceği merak konusu. Peki; ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı ABD enflasyon verileri 12 Mart 2025 Çarşamba günü (bugün) saat 15.30'da açıklanacak.

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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!

ABD OCAK AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD ocak ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 oldu.

Böylece beklentilerin üzerine çıktı.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!

ŞUBAT AYI ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!