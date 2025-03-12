ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!

ABD enflasyon rakamları 2025 Şubat beklentisi ile gündemde. Dünya ekonomi grafiklerini izlemeye başladı. Yayımlanacak oranların piyasalara nasıl etki edeceği merak konusu. Peki; ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?