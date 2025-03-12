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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
10:09
ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı ABD enflasyon rakamlarında beklenti!
ABD enflasyon rakamları piyasalarda beklenmeye başladı. Yatırımcılar açıklamaya odaklandı. Ocakta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile artış yaşayan oranda yeni veri öncesi enflasyon beklentisi değerlendiriliyor. Peki; 2025 Şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?