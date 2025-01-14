Haberler
Yaşam
ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:24
ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?
ABD Los Angeles yangın son dakika haberleri ile takip ediliyor. 7 Ocak günü başlayan yangınla birlikte tüm dünya Kaliforniya ve çevresine odaklandı. ABD orman yangını günlerdir söndürülemezken bu durumda şiddetli rüzgarın etkisi oldukça büyük. 1 haftadır devam eden felakette can kaybı da 24'e ulaştı. Bölgenin su kaynaklarının yetersizliği de dikkat çekenler arasında. Peki, Los Angeles yangını neden çıktı, söndü mü, devam ediyor mu, son durum nedir? İşte, son gelişmeler...