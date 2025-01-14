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Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:24

ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?

ABD Los Angeles yangın son dakika haberleri ile takip ediliyor. 7 Ocak günü başlayan yangınla birlikte tüm dünya Kaliforniya ve çevresine odaklandı. ABD orman yangını günlerdir söndürülemezken bu durumda şiddetli rüzgarın etkisi oldukça büyük. 1 haftadır devam eden felakette can kaybı da 24'e ulaştı. Bölgenin su kaynaklarının yetersizliği de dikkat çekenler arasında. Peki, Los Angeles yangını neden çıktı, söndü mü, devam ediyor mu, son durum nedir? İşte, son gelişmeler...

ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?

Los Angeles yangını son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Yangının çıkış nedeni ve devamın üzerine yapılan değerlendirmeler gündemde. Palisades, Eaton, Kenneth, Hurst gibi bölgelerde etkili olan alevler sebebiyle 150 binden fazla kişi için tahliye kararı çıktı. Hollywood'da da bölgeye yakınlığı nedeniyle önlem alındı. İşte, ABD yangın son dakika haberleri 14 Ocak 2025...

ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?

ABD YANGIN SON DAKİKA: HALKIN TEPKİSİ BÜYÜYOR!

7 Ocak günü başlayan Los Angeles yangını devam ediyor.

12 bin yapıyı kül eden alevler, Los Angeles'ta ilerlemeye devam ederken halkın tepkisi de çığ gibi büyümeye başladı. Yerleşim yerlerinin tahliyesi, uçuş kısıtlaması gibi pek çok önlem bölgeyi kullanılmaz hale getirdi.

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ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?

Şimdiye kadar 40 bin dönüm alanın kül olmasıyla birlikte devam eden şiddetli rüzgar ve su kaynağının yetersizliği felaketin boyutunu artırıyor.

Öyle ki Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?

LOS ANGELES YANGIN SON DURUM: YETERSİZ SU ÖFKE SEBEBİ OLDU!

Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?

Bölgede yetersiz su olması nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüyor. Birçok ünlü isim durumu eleştiren ve çağrıda bulunan paylaşımlar yapıyor.

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