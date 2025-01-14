ABD LOS ANGELES YANGINI SON DAKİKA: Devam ediyor! Los Angeles yangını neden çıktı, son durum nedir, can kaybı kaç?

Los Angeles yangını son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Yangının çıkış nedeni ve devamın üzerine yapılan değerlendirmeler gündemde. Palisades, Eaton, Kenneth, Hurst gibi bölgelerde etkili olan alevler sebebiyle 150 binden fazla kişi için tahliye kararı çıktı. Hollywood'da da bölgeye yakınlığı nedeniyle önlem alındı. İşte, ABD yangın son dakika haberleri 14 Ocak 2025...