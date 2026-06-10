A.B.İ. 18.BÖLÜM İZLE: "Doğan'a ne oldu?" A.B.İ. sezon finali bölümüyle yayınlandı!

A.B.İ. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar. Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.