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A.B.İ. 18.BÖLÜM İZLE: "Doğan'a ne oldu?" A.B.İ. sezon finali bölümüyle yayınlandı!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:11
A.B.İ. 18.BÖLÜM İZLE: "Doğan'a ne oldu?" A.B.İ. sezon finali bölümüyle yayınlandı!
ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., 18. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Çağla'nın ölümü sonrası gelişen olaylar, Doğan'ın intikam planı ve aile içinde ortaya çıkan büyük sırlar, final bölümünde tansiyonu iyice yükseltiyor. Yeni bölümde yaşanacak kritik gelişmeler, dizinin ikinci sezona nasıl bir hikayeyle devam edeceğine dair önemli ipuçları da sunuyor.