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Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den manzaraları...

sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu. Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu. İşte o görüntüler...

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 31.07.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 10:27
Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü.

Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

'da, sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

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Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.

Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

KAHRAMANMARAŞ'TA "ACEMİ KASAPLAR" HASTANELİK OLDU

'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

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