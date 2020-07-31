Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı! İşte Türkiye'den kurban bayramı manzaraları...

Kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu. Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu. İşte o görüntüler... Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Adıyaman'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi. KAHRAMANMARAŞ'TA 'ACEMİ KASAPLAR' HASTANELİK OLDU Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.