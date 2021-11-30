Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.