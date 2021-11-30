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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 18:05

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

CTE covid-19 izni olarak da bilinen açık cezaevi izinleri için bitiş tarihi 30 Kasım 2021 olarak duyurulmuştu. Ancak konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ile bu tarih değişti. Daha önce 9 defa uzatılma kararı verilen izinlerle ilgili açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek, ne zamana kadar uzatıldı gibi sorular yanıt ararken CTE konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, TBMM Genel Kurulu'nda ele alınan konuyla ilgili Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 60 binin üzerindeki mahkumu ilgilendiren açık cezaevi izinleri hakkında son durumu açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle gündeme gelen ve birçok kez uzatılan izin süreci, iznin bitiş tarihi dolayısıyla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek sorularıyla gündeme geliyor. Son kararla 6 ay süreyle uzatılan izinlere ilişkin son durum CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile belli oldu. İşte Adalet Bakanlığı 2021 CTE açık cezaevi izinleri son durum!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM!

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE açıklaması ve Resmi Gazete kararı ile 2021 açık cezaevi izinleri son durum!

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs salgını sürecinde peyderpey uzatılan izinler geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'n Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevinde ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını kamuoyuna duyurmuştu.

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