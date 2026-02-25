Haberler
Yaşam
AÇIK LİSE (AÖL) 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026: MEB ile AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.02.2026 23:01
AÇIK LİSE (AÖL) 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026: MEB ile AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ikinci dönem sınav süreci yaklaşıyor. AÖL sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda sınavlara katılım sağlayacak. "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?" araştırılıyor. Adaylar, sınav gününe kadar ders tekrarlarını yaparak ve sınav kurallarını öğrenerek hazırlıklarını tamamlıyor.