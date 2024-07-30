Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!

Lise eğitimine açıktan ve uzaktan eğitimle devam etmek isteyenler için MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL kayıtları araştırılmaya başlandı. Açık Lise'ye ilk kez kayıt yaptıracak olanlar kayıt takvimi ve kılavuzuna yoğunlaştılar. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi açıklandı mı?