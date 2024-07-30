Giriş Tarihi: 30.07.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
23:09
Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!
Açıköğretim Lisesi AÖL yeni dönem kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Lise eğitimine açıktan ve uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler tarafından yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılacak olan Açik Lise AÖL kayıtları gündemde. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi açıklandı mı? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır?