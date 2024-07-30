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Giriş Tarihi: 30.07.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 23:09

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!

Açıköğretim Lisesi AÖL yeni dönem kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Lise eğitimine açıktan ve uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler tarafından yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılacak olan Açik Lise AÖL kayıtları gündemde. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi açıklandı mı? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!

Lise eğitimine açıktan ve uzaktan eğitimle devam etmek isteyenler için MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL kayıtları araştırılmaya başlandı. Açık Lise'ye ilk kez kayıt yaptıracak olanlar kayıt takvimi ve kılavuzuna yoğunlaştılar. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi açıklandı mı?

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

2024-2025 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Ağustos ya da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL 2024-2025 kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte takvim!

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri, Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
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