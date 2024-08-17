Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
15:37
Açık Öğretim Lisesi AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ | 2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman, kayıt ücreti kaç TL?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, dikkatler AÖL'ün 2024-2025 eğitim döneminin birinci dönem kayıt takvimine çevrildi. Kayıtlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler ve kılavuz bilgileri doğrultusunda yapılacak. Peki, 2024-2025 eğitim dönemi için Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman başlayacak ve kayıt ücreti ne kadar olacak?