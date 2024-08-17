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Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:37

Açık Öğretim Lisesi AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ | 2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman, kayıt ücreti kaç TL?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni dönem kayıt tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, dikkatler AÖL'ün 2024-2025 eğitim döneminin birinci dönem kayıt takvimine çevrildi. Kayıtlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler ve kılavuz bilgileri doğrultusunda yapılacak. Peki, 2024-2025 eğitim dönemi için Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman başlayacak ve kayıt ücreti ne kadar olacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ | 2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman, kayıt ücreti kaç TL?

AÖL'ün 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklandı.Lise eğitimini açık öğretim yoluyla sürdüren öğrenciler kayıt tarihlerine odaklanıyor. Hem ilk kez kayıt yaptıracaklar hem de kayıt yenileyecek öğrenciler 2024-2025 yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini arama motorlarında araştırıyor. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL 2024-2025 yeni kayıt be kayıt yenileme tarihleri ne zaman, kayıt ücretleri ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ | 2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman, kayıt ücreti kaç TL?

AÖL 2024-2025 KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 yılı açık lise 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyuna duyurulmadı. 2024-2025 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimine ilişkin MEB tarafından yapılacak ilk resmi bilgilendirmede detaylarda yer verilecek.

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Açık Öğretim Lisesi AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ | 2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman, kayıt ücreti kaç TL?

2023-2024 KAYITLARI NE ZAMAN YAPILDI?

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamış 16 Ekim tarihinde son bulmuştu. Öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme başvurularını MEB'in resmi web sitesi uzantısından gerçekleştirebiliyor.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME EKRANI

Açık Öğretim Lisesi AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ | 2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman, kayıt ücreti kaç TL?

AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. Belirlenen ücret Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine ödenir. Ücretin bir bölümü ise kayıt yaptırılan Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödenir.

Açık Öğretim Lisesi AÖL KAYIT YENİLEME TAKVİMİ | 2024-2025 AÖL kayıtları ne zaman, kayıt ücreti kaç TL?

Ödemeye dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte irtibat bürosuna gidilir.

Nüfus kayıt bilgileri, adres, resim ve getirilen belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numarası ve geçici şifre oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da öğrenciye verilir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydeder. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

Öğrencilik durumu Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme girip ders seçimi yapılır.

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