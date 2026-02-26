Haberler
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ: MEB ile AÖL 2. dönem sınavları ne zaman gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:07
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 01:08
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ikinci dönem sınav süreci yaklaşıyor. AÖL sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda sınavlara katılım sağlayacak. "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?" araştırılıyor. Adaylar, sınav gününe kadar ders tekrarlarını yaparak ve sınav kurallarını öğrenerek hazırlıklarını tamamlıyor.