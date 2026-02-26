Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ: MEB ile AÖL 2. dönem sınavları ne zaman gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:07 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 01:08

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ: MEB ile AÖL 2. dönem sınavları ne zaman gerçekleşecek?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ikinci dönem sınav süreci yaklaşıyor. AÖL sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda sınavlara katılım sağlayacak. "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?" araştırılıyor. Adaylar, sınav gününe kadar ders tekrarlarını yaparak ve sınav kurallarını öğrenerek hazırlıklarını tamamlıyor.

AÖL 2. dönem sınavları, kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler için uygulanacak. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerini alarak sınavlara katılım sağlayacak. Sınavlar, hem yüz yüze hem de belirli oturumlarla uygulanıyor. Her dersin sınav süresi ve soru sayısı önceden belirlenmiş durumda. Öğrenciler, sınav tarihleri ve oturum saatlerini resmi AÖL sitesi üzerinden takip ederek sınavlara hazırlık yapabiliyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da

2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te,

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx"

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx"

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

