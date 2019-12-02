Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

'nin Pamukkale ilçesinde acil tıp teknisyeni Hamza D. (27), tabancayla öldürdüğü 'ın (23) cesedini köpek çiftliğine gömerken yakalandı. Olayla ilgili Hamza D. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 22:55
Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 17.00 sıralarında Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı Mevkii'nde bulunan bir köpek çiftliğinde öldürülen bir kişinin cesedinin gömüleceği ihbarını aldı.

Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede kimliği belirsiz bir cesedi çukur açıp gömmeye çalıştığı ileri sürülen Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede çuval içerisindeki cesedin 'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamza D. ile birlikte, Serhat Ç. Savaş Ş. ve Tolga Y.'yi gözaltına aldı.

Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Şüphelilere ait olay yerindeki iki otomobil, incelenmek üzere çekiciyle emniyet bahçesine götürüldü.

Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerle öldürülen Yıldırım'ın Cumartesi günü gece saatlerinde köpek çiftliğinde alkol almak için buluştuğu, bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından Hamza D. tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürüldü.

Acil tıp teknisyeni öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Hamza D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, 'ı tabancayı temizlerken yanlışlıkla vurduğunu, ardından paniğe kapılarak halıya sarıp, çuvala koyduğunu söylediği öğrenildi.

BİZE ULAŞIN