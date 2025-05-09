Haberler
Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu ve oyuncuları: Açlık Oyunları filmi ne zaman yayınlandı?
Giriş Tarihi: 09.05.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025
17:14
Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı bu akşam ilk kez TV'de yayınlanacak. Star TV'de ekrana gelecek olan filmi izlemek isteyenler konusu ve oyuncularını araştırıyor. 17 Kasım 2023 ABD yapımlı film Açlık Oyunları'nın devam filmidir. Filmin başrollerinde Tom Blyth, Rachel Zegler ve Josh Andres Rivera gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, detaylar...