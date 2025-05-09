Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu ve oyuncuları: Açlık Oyunları filmi ne zaman yayınlandı?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.05.2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 17:14

Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı bu akşam ilk kez TV'de yayınlanacak. Star TV'de ekrana gelecek olan filmi izlemek isteyenler konusu ve oyuncularını araştırıyor. 17 Kasım 2023 ABD yapımlı film Açlık Oyunları'nın devam filmidir. Filmin başrollerinde Tom Blyth, Rachel Zegler ve Josh Andres Rivera gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, detaylar...

Orijinal adı The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes olan Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı Suzanne Collins'in aynı adlı 2020 romanına dayanır. Film ilk kez bu akşam Star TV'de ekrana gelecek ve saat 20.00'da başlayacak. Peki, Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte, merak edilenler...

AÇLIK OYUNLARI KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Suzanne Collins'in aynı adlı 2020 romanına dayanan, Michael Arndt'ın senaryosundan Francis Lawrence tarafından yönetilen yeni bir Amerikan bilimkurgu aksiyon filmi. Açlık Oyunları film serisinin bir ön bölümüdür ve serinin beşinci genel filmidir. Başrollerde Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andres Rivera, Hunter Schafer, Jason Schwartzman ve Peter Dinklage var.

Filmin Amerika'da 17 Kasım 2023'te vizyona girmiştir.

OYUNCULAR
  • Tom Blyth
  • Rachel Zegler
  • Josh Andres Rivera
  • Hunter Schafer
  • Jason Schwartzman
  • Peter Dinklage
