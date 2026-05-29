Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 yılı Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için süreç yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımı için gerekli izinlerin alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "15 bin personel alımıyla ilgili gerekli izinler verildi. İlan süreci için hazırlıklar devam ediyor. Kısa süre içerisinde komisyon başkanlıkları tarafından ilanların yayımlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.