Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.05.2026 20:12

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin personel alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gerekli izinlerin alındığını duyururken; zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, destek personeli, icra kâtibi, hemşire, psikolog ve büro personeli dahil 44 farklı kadroda alım yapılacağını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin personel alımı için süreç hız kazandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak alımlarda infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, teknisyen, güvenlik görevlisi, sosyal çalışmacı ve destek personeli gibi birçok kadro yer alıyor. Başvurular için adaylardan 2024 KPSS'den geçerli puan şartı aranacak.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 yılı Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için süreç yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımı için gerekli izinlerin alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "15 bin personel alımıyla ilgili gerekli izinler verildi. İlan süreci için hazırlıklar devam ediyor. Kısa süre içerisinde komisyon başkanlıkları tarafından ilanların yayımlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımında kadro dağılımı da belli oldu. En fazla alım zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru kadrolarında gerçekleştirilecek.

Açıklanan kadrolara göre 5 bin 259 zabıt kâtibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi ve 524 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Bunların yanı sıra 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile birlikte farklı unvanlarda personel istihdamı yapılacak.

