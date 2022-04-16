Başvuruları Mart ayının başında alınan Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakanlık bünyesinde toplamda 12 bin 823 kişilik istihdam sağlanacağı geçtiğimiz aylarda müjdelenmiş böylece binlerce işsiz vatandaşa yeni bir umut olmuştu. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi ise "2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, personel alımı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Adalet Bakanlığı 2022 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeleri...