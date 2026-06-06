Haberler
Yaşam
Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 15:09
Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin personel alımına ilişkin süreç vatandaşların gündeminde yer aldı. Böylece "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım olacak?" gibi sorular ön plana çıktı. İşte Bakan Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamayla birlikte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı detayları…