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Giriş Tarihi: 06.06.2026 15:09

Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin personel alımına ilişkin süreç vatandaşların gündeminde yer aldı. Böylece "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım olacak?" gibi sorular ön plana çıktı. İşte Bakan Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamayla birlikte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı detayları…

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Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adayların sabırsızlıkla beklediği müjdeli haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 15 bin personel alımı detaylarını paylaştı. Böylece Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında kadro bilgileri, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak işlemlere yönelik süreç ön plana çıktı.

Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için adaylar başvurularını 7 - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

HANGİ KADROLARDA ALIM OLACAK?

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli personelin merkez ve taşra teşkilatlarındaki dağılım oranları da açıklandı. Buna göre en büyük kontenjan adliyelere ayrıldı:

  • 8 Bin adliye personeli,
  • 6 Bin 100 cezaevi personeli,
  • 900 İcra katibi alınacak.

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Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI:

ADLÎ VE İDARÎ YARGIDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ [Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen (Elektrik, İnşaat, Makine, Bilgisayar, Mobilya, Tesisat ve İklimlendirme), Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli)]

MERKEZ TEŞKİLATI VE PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ [Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli)]

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ADALET BAKANLIĞI

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