Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı Başvuruları | 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI:

ADLÎ VE İDARÎ YARGIDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ [Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen (Elektrik, İnşaat, Makine, Bilgisayar, Mobilya, Tesisat ve İklimlendirme), Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Hizmetli)]