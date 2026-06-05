Haberler
Yaşam
ADALET BAKANLIĞI 900 İCRA KATİBİ ALIMI SON DURUM | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:36
ADALET BAKANLIĞI 900 İCRA KATİBİ ALIMI SON DURUM | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı icra dairelerinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacak. KPSS taban puanı 70 olarak belirlenen personel alımı için adayların merkezi sınav puanı, uygulama testi ve sözlü mülakat aşamalarını başarıyla geçmesi gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?