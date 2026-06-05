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Giriş Tarihi: 05.06.2026 01:05

Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı icra dairelerinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacak. KPSS taban puanı 70 olarak belirlenen personel alımı için adayların merkezi sınav puanı, uygulama testi ve sözlü mülakat aşamalarını başarıyla geçmesi gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

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Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Kamu personeli olma hayali kuran binlerce aday için beklenen duyuru geldi. Kariyer Kapısı üzerinden tamamen dijital ortamda yürütülecek olan bu istihdam sürecine, lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek. Sınav ilanının yer aldığı duyuruda detaylar paylaşıldı.

Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

2026 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen Adalet Komisyonu Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülecek olan başvuru süreci tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecektir. İlan edilen takvime göre müracaatlar, 07 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Haziran 2026 saat 23:59:59 itibarıyla sona erecektir.

Adaylar başvurularını e-Devlet entegrasyonu ile çalışan Kariyer Kapısı platformu üzerinden online olarak tamamlayacaklardır.

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Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

ADALET BAKANLIĞI İCRA KATİBİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan resmi kılavuza göre, sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında belirli genel şartları taşıması gerekmektedir. Adayların en başta Türk vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum bulunmaması şart koşulmaktadır. Yaş sınırı kriterinde ise merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

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Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

İCRA KATİBİ UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16.07.2026 – 20.07.2026 tarihleri arasında sınav yapan komisyonların internet sitesinde yayınlanacak.

01.08.2026 günü ve takip eden günlerde adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir.

Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde yirmi beşten (%25) fazla olması veya toplam yirmi iki (22) ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yerleri en geç 17.08.2026 günü sınavı yapan Adalet Komisyonlarının internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar 22.08.2026 günü ve takip eden günlerde sözlü sınava alınacaklardır.

İşte, Sözlü Sınav Konuları:

Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Sözlü sınavda Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) Alan bilgisi (40 puan),

b) Genel yetenek ve genel kültürü (20 puan),

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü (20 puan),

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati (20 puan), olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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