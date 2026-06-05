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Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Giriş Tarihi: 05.06.2026 01:05
Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alıyor! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı icra dairelerinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacak. KPSS taban puanı 70 olarak belirlenen personel alımı için adayların merkezi sınav puanı, uygulama testi ve sözlü mülakat aşamalarını başarıyla geçmesi gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?