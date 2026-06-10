ADANA DEPREM 10 HAZİRAN: AFAD duyurdu! Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer alan Adana depremi, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından depremin nerede meydana geldiği ve kaç büyüklüğünde olduğu merak konusu oldu. Resmi kaynaklardan paylaşılan verilerle Adana'da meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair son bilgiler takip ediliyor.