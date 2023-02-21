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Haberler Yaşam Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana'da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:45

Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana'da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

Yüzyılın felaketi ardından geçtiğimiz akşam Hatay'da peş peşe gerçekleşen iki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür tarafından bir bölgeye daha işaret edildi. Adana deprem risk haritası bu açıklama ile birlikte araştırılmaya başladı. Bu bölgede enerji birikmesi olabileceğine dikkat çeken Görür, bölgenin hassas olabileceğini açıkladı. Adana'da deprem riski taşıyan ilçeler hangileri, fay hattı var mı gibi sorular yanıt arıyor. Diri fay hatlarına dikkat çekilirken bazı noktalarda riskin yüksek olabileceği üzerinde duruluyor. İşte, Adana deprem risk haritası 2023…

Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana’da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

Adana deprem riski taşıyan ilçeler gündemdeki yerini aldı. Prof. Dr. Naci Görür Hatay depremi öncesinde Hatay ve Adana için stres transferi olabileceğini aktarmıştı. Samandağ ve Defne merkezli yaşanan depremin ardından Adana deprem risk haritası da araştırılmaya başladı. Büyük depremde de hasar alan bölgelerde dikkatli olunması ve hasarlı binalardan uzak durulması için uyarılarda bulunuluyor. Peki, Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli? İşte, detaylar…

Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana’da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

HATAY VE ADANA DEPREM RİSKİ TAŞIYOR!

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi öncesinde bu bölge ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.

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Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana’da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

ADANA DEPREM RİSKİ HARİTASI VE FAY HATLARI

Adana'dan geçen ve deprem oluşturma riski bulunan faylar şöyledir:

Yumurtalık Fayı: Sürgü-Misis Fay zonunda bulunan Yumurtalık Fayı İskenderun Körfezi'ni kuzeyden sınırlar. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasına göre fay; Delihalil Kuvaterner Volkanı ve Ceyhan Deltası arasında, K55ºD doğrultulu ve 41-km uzunluktadır. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren Yumurtalık Fayı, orta bölümünde, İncirli'de, 2-km genişlik ve 4-km uzunluktaki açılmalı sola sekme yapısıyla batı ve doğu olmak üzere iki parçaya(section) ayrılır. Eğim atım bileşenli fay morfolojisinin belirgin izlendiği sekme alanında gözlenen Kuvaterner bazalt çıkışları bu yapıyla ilişkili olmalıdır. Batı parça (24,5-km) Miyosen deltaik ile türbiditik çökel birimlerini tektonik dokanakla bir araya getirir. Daha çok Kuvaterner lavlar içinde izlenen doğu parça (16,5-km) ise Delihalil volkan konisinde sonlanır.

Bu fay hattı 500 yıldır suskundur.

Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana’da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

Adana Fayı: Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır.

Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana’da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

Karataş Fayı: Karataş Fayı, yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası'na göre İskenderun Körfezi kuzeyinde K40°D genel doğrultusunda uzanır. Doğuda Osmaniye ile batıda Karataş arasında 64-km boyunca izlenen fay, ters atım bileşenli sol yanal doğrultu atım karakterindedir. Fayın kuzey bloğu morfolojik olarak daha yukarda bulunmaktadır. Karataş fayının doğudaki 16-km'lik kısmı Erken-Orta Miyosen yaşlı Karataş formasyonu içerisinde, 38-km uzunluktaki orta kısmı Karataş formasyonu ile Kuvaterner çökelleri arasındaki dokanakta ve kıyı çizgisine karşılık gelen 10 km'lik batı kesimi ise Kuvaterner çökelleri içerisinde yer almaktadır. Karataş yöresinde Akdeniz'e ulaşan fay literatür bilgisine göre deniz tabanından Kıbrıs'a doğru devam etmektedir.

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