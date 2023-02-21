Adana deprem risk haritası 2023: Deprem riski taşıyor! Adana’da fay hattı var mı, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?

Yüzyılın felaketi ardından geçtiğimiz akşam Hatay'da peş peşe gerçekleşen iki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür tarafından bir bölgeye daha işaret edildi. Adana deprem risk haritası bu açıklama ile birlikte araştırılmaya başladı. Bu bölgede enerji birikmesi olabileceğine dikkat çeken Görür, bölgenin hassas olabileceğini açıkladı. Adana'da deprem riski taşıyan ilçeler hangileri, fay hattı var mı gibi sorular yanıt arıyor. Diri fay hatlarına dikkat çekilirken bazı noktalarda riskin yüksek olabileceği üzerinde duruluyor. İşte, Adana deprem risk haritası 2023…