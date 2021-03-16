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hangi risk grubunda ve ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Adana’nın risk durumu nedir ve değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs olurken risk grubuna göre illerde 'nın risk durumu merak ediliyor. Altıncı büyük ilimizden biri olan haritasına göre tehlikeli iller arasında bulunurken grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Adana'nın risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası da Adana hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi sorular netlik kazanması beklenirken tedbirlere bir süre daha devam edilmesi kararı alındı. İşte düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası!

Giriş Tarihi: 16.03.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 14:44
Adana hangi risk grubunda ve ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Adana’nın risk durumu nedir ve değişti mi?

'nın risk durumu milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi sarı olan ilimizde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni kabine toplantısıyla nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken yeni açıklama gelmedi.

ADANA HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak turuncu olarak belirlenen ve risk durumu ile ilgili detaylar şöyle;

Adana hangi risk grubunda ve ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Adana’nın risk durumu nedir ve değişti mi?

KABİNE TOPLANDI! GÜNDEM KORONAVİRÜS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele oldu. İllerdeki vaka artışı gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

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Adana hangi risk grubunda ve ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Adana’nın risk durumu nedir ve değişti mi?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

HARİTA GÜNCELLENİYOR

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir, Bursa turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

Adana hangi risk grubunda ve ne renk? Türkiye koronavirüs risk haritasında Adana’nın risk durumu nedir ve değişti mi?

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Koronavirüs ile mücadelede son durumu Bilim Kurulu ile ele alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, illerdeki artış oranlarını, son vaka sayılarını ve renk kodları ile belirlenen risk haritasını Bakanlar Kurulu'na sunacak.

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