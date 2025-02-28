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Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
13:18
Ramazan ayının manevi iklimine adım adım yaklaşırken, Adana'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine dair araştırmalarını hızlandırdı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı imsakiye takvimine göre Adana'da sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Adana iftar vakti saat kaçta? İşte, Adana İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…