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Haberler Yaşam Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 13:18

Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının manevi iklimine adım adım yaklaşırken, Adana'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine dair araştırmalarını hızlandırdı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı imsakiye takvimine göre Adana'da sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Adana iftar vakti saat kaçta? İşte, Adana İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Adana'da yaşayan vatandaşlar imsakiye takvimini araştırmaya başladı. Sahurda niyetlenip oruçlarını açacakları saatleri öğrenmek isteyenler için 2025 yılı imsakiye takvimi yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirenler, iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek için detayları inceliyor. İşte, Adana imsakiye takvimine göre iftar ve sahur saatleri…

Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ADANA İMSAKİYE 2025: ADANA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Adana başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ADANA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Adana İftar Vakti: 18:39

Adana Sahur (İmsak) Vakti: 05:44

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Adana İftar Vakti: 18:40

Adana Sahur (İmsak) Vakti: 05:42

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Adana İftar Vakti: 18:41

Adana Sahur (İmsak) Vakti: 05:41

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Adana İftar Vakti: 18:42

Adana Sahur (İmsak) Vakti: 05:40

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Adana İftar Vakti: 18:43

Adana Sahur (İmsak) Vakti: 05:38

Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ADANA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Adana için ilk teravih vakti 19:53 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:53

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:54

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:55

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:56

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:57

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:58

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Adana iftar vakti 2025: Adana İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet, orucun sahih olması için şarttır ve kalben yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin dil ile ifade edilmesi de sünnettir. Ramazan orucu gibi belirli günlerde tutulan oruçlar için her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.

Ramazan orucuna niyet örneği:
"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya."

Diyanet'e göre Ramazan orucunda niyet, iftar vaktinden sonra sahur vaktine kadar edilebilir. Ancak unutarak niyet etmeyenler, öğle vaktine kadar niyetlerini getirebilirler.

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