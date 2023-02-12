Haberler Yaşam Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:04

Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Adana ölü yaralı sayısı son durum merak ediliyor. Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin 7. gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altından gelecek güzel haberler için umut dolu bekleyiş sürerken " Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt arıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı AFAD ve hükümet yetkilileri tarafından açıklanıyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Adana depremi ölü ve yaralı sayısı...