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Haberler Yaşam Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:04

Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana'da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Adana ölü yaralı sayısı son durum merak ediliyor. Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin 7. gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altından gelecek güzel haberler için umut dolu bekleyiş sürerken " Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt arıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı AFAD ve hükümet yetkilileri tarafından açıklanıyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Adana depremi ölü ve yaralı sayısı...

Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi Adana başta olmak üzere çevre illerde büyük bir felakete neden oldu. Çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Depremin 7. Gününde de bölgede göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken vatandaşlar, ''Adana'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı, son durum ne?'' sorularına yanıt arıyor. Adana depremi ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazanıyor. İşte Adana'da depremde ölü ve yaralı sayısı son durum ve detaylar.

Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇTI

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri, oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri felaketin 7. Gününde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Saatler geçtikçe bilanço da artıyor.

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Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI!

(*Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.)

KAHRAMANMARAŞ 530 - 2900

GAZİANTEP 481 - 3890

HATAY 872 - 2766

OSMANİYE 293 - 1315

ADIYAMAN 720 - 400

DİYARBAKIR 92 - 770

ŞANLIURFA 95 - 1791

KİLİS 22 - 417

ADANA 146 - 2611

MALATYA 166 – 3298

Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU | DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Adana ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Adana’da ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 Şubat Cumartesi saat 23.58 itibarıyla 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 80 bin 278 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 24 bin 617 kişi vatandaşımız hayatını kaybetti.

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