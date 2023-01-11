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Haberler Yaşam Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula | Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Ocak 2023)
Giriş Tarihi: 11.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 22:11

Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula | Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama (10 Ocak 2023)

İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Yeni takvime göre, Adana kurası bugün başlıyor. Bu noktada toplam 6 bin 356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula | Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Ocak 2023

Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek. Toplam 6 ilçede 6 bin 356 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, 10-12-13 Ocak 2023 tarihlerinde noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli kura sonuçları 2+1 3+1 listesi başvuru sahiplerinin gündeminde. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2023 Adana TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile isim listesi bilgileri!

Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula | Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Ocak 2023

ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ MERKEZ İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

5. etap kura takvimine göre 10 Ocak tarihli kura çekilişi ile Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor. İşte, detaylar;

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Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula | Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Ocak 2023

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Adana kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula | Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Ocak 2023

TOKİ ADANA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Adana kura çekimi 10-12-13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.

Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula | Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama 10 Ocak 2023

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

10 Ocak: Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)

12 Ocak: Sarıçam, Yumurtalık

13 Ocak: Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli

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