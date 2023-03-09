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Haberler Yaşam TOKİ Adana ve Şanlıurfa arsa kura sonuçları 9 Mart 2023: Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi
Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:21

TOKİ Adana ve Şanlıurfa arsa kura sonuçları 9 Mart 2023: Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları yeniden başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kuralar deprem bölgesi önceliğiyle devam ediyor. Buna göre, 9 Mart Perşembe bugün Adana ve Şanlıurfa'da arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Adana'da 2000 ve Şanlıurfa'da 3000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 9 Mart 2023 Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenen İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine öncelik verildi. Böylece Adana ve Şanlıurfa kuraları 9 Mart Perşembe günü (bugün) başladı. Yapılacak çekiliş ile Adana'da 2000 ve Şanlıurfa'da 3000 müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa kura çekilişi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle durdurulmuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti.

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Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi.

Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar:

8 Mart 2023: Kilis Merkez 275

8 Mart 2023: Hatay Merkez 275

8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650

8 Mart 2023: Malatya Merkez 550

8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275

8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275

Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

ADANA VE ŞANLIURFA TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200

9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300

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