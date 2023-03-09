TOKİ Adana ve Şanlıurfa arsa kura sonuçları 9 Mart 2023: Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenen İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine öncelik verildi. Böylece Adana ve Şanlıurfa kuraları 9 Mart Perşembe günü (bugün) başladı. Yapılacak çekiliş ile Adana'da 2000 ve Şanlıurfa'da 3000 müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek. Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…