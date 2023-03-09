TOKİ Adana ve Şanlıurfa arsa kura sonuçları 9 Mart 2023: Adana ve Şanlıurfa müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları yeniden başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kuralar deprem bölgesi önceliğiyle devam ediyor. Buna göre, 9 Mart Perşembe bugün Adana ve Şanlıurfa'da arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Adana'da 2000 ve Şanlıurfa'da 3000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 9 Mart 2023 Adana ve Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...