Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:02

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Müşterilerini dolandırıp Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı

Adana'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, bir kişinin de intiharına sebep olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin, Güney Afrika'da güzellik merkezi açtığı öğrenildi. Lüks hayatını sosyal medyadan paylaşmaktan geri durmayan S.Ç., tepkilere neden oldu…

Adana'da 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.'nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

S.Ç.'nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

"KAÇMADIM" İDDİASI

Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

BİR KİŞİNİN İNTİHARINA YOL AÇTI

S.Ç.'nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi Fadıl Şahin intihar etti. Mağdurlar, S.Ç.'nin yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini istedi.

LÜKS HAYATINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

S.Ç., bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. S.Ç.'nin lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı.

Müşterileriyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşan S.Ç. tepkilere neden oldu.