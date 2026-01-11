Haberler
Yaşam
Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Müşterilerini dolandırıp Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı
Giriş Tarihi: 11.01.2026 10:02
Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Müşterilerini dolandırıp Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı
Adana'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, bir kişinin de intiharına sebep olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin, Güney Afrika'da güzellik merkezi açtığı öğrenildi. Lüks hayatını sosyal medyadan paylaşmaktan geri durmayan S.Ç., tepkilere neden oldu…