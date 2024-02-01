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Haberler Yaşam Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:55

Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!

Adana'da polis ekipleri Cono aşiretine operasyon yaptı. Şüpheli beş kadın kuyumcudan altın çalacakları sırada yakalandı…

Ziya RAMOĞLU
Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!

Olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!

İddiaya göre Cono aşiretine mensup oldukları öne sürülen 5 kadın hırsız, cadde üzerindeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi.

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Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!

Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi.

Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!

TUVALETİNİ YAPTI, TEHDİT ETTİ

Yakalanacaklarını anlayan şüpheli kadınlar kaçıp kurtulmak için iş yerinin içine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı.

Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!

Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.

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