Adana’da Cono operasyonu: Kuyumcuda yakalandılar!

Olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Cono aşiretine mensup oldukları öne sürülen 5 kadın hırsız, cadde üzerindeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi. Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi. TUVALETİNİ YAPTI, TEHDİT ETTİ Yakalanacaklarını anlayan şüpheli kadınlar kaçıp kurtulmak için iş yerinin içine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.