Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…

İlk olarak kendisini Trabzon'dan çok sevdiği bir müşterisinin aradığını kaydeden İşkar, "İlk önce ciddiye almadım. Şaka zannettim. Ardından Sakarya, Konya, Edirne, İstanbul, İzmir, Antalya, Van kısacası ülkenin her kentindeki müşterilerimden telefonlar yağmaya başlayınca sıkıntı olduğunu anladım. Bizim çalıştığımız güzellik salonlarını arayıp telefonda manipüle ederek dolandırmaya çalışmışlar. Bazı müşterilerimiz inanmış ve para göndermiş. 'Ben Ferit İşkar, size özel kampanya yapacağım. Yüzde 70 oranında indirim uygulayacağım' diyerek kandırmışlar. Suç duyurusunda bulunduk ve bir video da çektik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç sağlamışlar" diye konuştu.



