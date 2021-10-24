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Haberler Yaşam Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…
Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 12:01

Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…

Adana'da dolandırıcılar epilasyon cihazı üreten firmanın sahibi Ferit İşkar'ı hedef aldı. İşkar ismini kullanarak dolandırıcılık yapan zanlıların yöntemi şaşırttı. Çeteye mesaj atan İşkar ise aldığı 'Adriana Lima' yanıtı ile şoka uğradı

Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…

ADANALI İŞ İNSANINA ŞOK!

Adana'da iş adamına Adriana Lima şoku yaşadı. Kentte 12 yıldır kendi firmasında epilasyon cihazı üretimi yapıp Türkiye genelinde satışa sunan Ferit İşkar, iddiaya göre, 18 Ekim günü birçok müşterisi tarafından, "Biri arayıp siz olduğunuzu söyledi ve para istedi" diye telefonlar aldı.

Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…

ADRİANA LİMA CEVABI ŞAŞIRTTI

Yüze yakın müşterisinin aynı olayı yaşadığını öğrenen İşkar, belirtilen numarayı aradı ama ulaşamadı. Olayın üzerine giden İşkar, söz konusu kişi ya da kişilerin, sosyal medya üzerinden, firmasının satış yaptığı güzellik salonu işletmecilerini bulduktan sonra arayıp para istediğini tespit etti.

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Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…

Şirket avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan İşkar, aynı zamanda olayla ilgili bir video çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, müşterilerini dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyardı.

Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…

Bugüne kadar firmasının adını karalayacak bir şey yaşamadıklarını belirten İşkar, bu olay yüzünden ticari itibarının zedelenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Adana’da iş adamına Adriana Lima şoku: Öyle bir şey yaptılar ki…

İlk olarak kendisini Trabzon'dan çok sevdiği bir müşterisinin aradığını kaydeden İşkar, "İlk önce ciddiye almadım. Şaka zannettim. Ardından Sakarya, Konya, Edirne, İstanbul, İzmir, Antalya, Van kısacası ülkenin her kentindeki müşterilerimden telefonlar yağmaya başlayınca sıkıntı olduğunu anladım. Bizim çalıştığımız güzellik salonlarını arayıp telefonda manipüle ederek dolandırmaya çalışmışlar. Bazı müşterilerimiz inanmış ve para göndermiş. 'Ben Ferit İşkar, size özel kampanya yapacağım. Yüzde 70 oranında indirim uygulayacağım' diyerek kandırmışlar. Suç duyurusunda bulunduk ve bir video da çektik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç sağlamışlar" diye konuştu.

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