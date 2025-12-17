Haberler Yaşam Adana'daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… "Rencide oldum"
Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:04

Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… “Rencide oldum”

Adana'da eğlence mekanının ortağı ve solisti Kenan Arslan'ın (42) öldüğü hesap kavgasında, gözaltına alınan Hüseyin Ç. (46) ile tabancayı ateşlediği belirtilen akrabası B.D. (14) tutuklandı. Arslan'ın ölümüne neden olan hesap tutarının 15 bin lira olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Ç.'nin ifadesinde, "Aynı plazada bulunan başka bir eğlence mekanına geçmiştim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun?' dedi. Rencide oldum" dediği öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU
Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… Rencide oldum

Olay, 11 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre eğlendiği mekanda hesabı ödemeyip, çıkan Hüseyin Ç., aynı binadaki başka bir mekana gitti.

Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… Rencide oldum

Bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan, yanına giderek Hüseyin Ç.'ye tepki gösterdi. Oturduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Hüseyin Ç., mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… Rencide oldum

Bir süre sonra akrabalarıyla birlikte geri dönen Hüseyin Ç., Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada Hüseyin Ç.'nin yanındaki B.D., tabancayla ateş etti.

Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… Rencide oldum

HASTANEDE ÖLDÜ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arslan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… Rencide oldum

İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Arslan, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… Rencide oldum

ÖDENMEYEN HESAP TUTARI 15 BİN LİRA

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Ç. ile kavgada ayağından yaralanan B.D.'yi hastanede gözaltına aldı. Bu arada Hüseyin Ç.'ye gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı.

Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… Rencide oldum

Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ç., ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun?' dedi. Rencide oldum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç. ile B.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

