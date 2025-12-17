Adana’daki solist cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken 14 yaşındaki çocuk… “Rencide oldum”
Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:04
Adana'da eğlence mekanının ortağı ve solisti Kenan Arslan'ın (42) öldüğü hesap kavgasında, gözaltına alınan Hüseyin Ç. (46) ile tabancayı ateşlediği belirtilen akrabası B.D. (14) tutuklandı. Arslan'ın ölümüne neden olan hesap tutarının 15 bin lira olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Ç.'nin ifadesinde, "Aynı plazada bulunan başka bir eğlence mekanına geçmiştim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun?' dedi. Rencide oldum" dediği öğrenildi.