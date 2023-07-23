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Adana’dan ABD'ye uzanan film gibi bir hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenince...
Giriş Tarihi: 23.07.2023 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
12:54
Adana’dan ABD'ye uzanan film gibi bir hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenince...
Armağan Rice İncirlik'te görev yapan ABD'li aileye kız kardeşiyle birlikte evlatlık verildi... 14 yaşındayken gerçeği öğrenen genç adam, Türkiye'ye geldi. Anne ve babasının öldüğünü öğrenince kahrolan Rice, o gün önemli bir karar verdi…