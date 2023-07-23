Adana’dan ABD’ye uzanan film gibi bir hikaye: Evlatlık verildiğini yıllar sonra öğrenince...

Adana'ya gelerek biyolojik annesi Gülseren Say ve babası Şahin Say'ın yaşadığı evi bulan Armağan Rice, tek katlı evin kapı ve penceresinin kırık olduğunu görünce polis merkezine giderek, kendisine yardımcı olmalarını istedi. Anne ve babasının trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenen Armağan Rice, polisin de yardımıyla önce amcasını, ardından halalarını buldu. Halalarına yaptığı ziyarette bir de ablası olduğunu öğrenen Rice, onunla da bir araya geldi. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden Armağan Rice, Türkiye'de kalmaya karar verdi. Önce Mersin'de, ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli işlerde çalışan ve Endonezyalı bir kadınla evlenen Armağan Rice'ın geçen aylarda bir kız bebeği dünyaya geldi.





