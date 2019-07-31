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Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...

'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi doğasıyla dikkati çekerken, yöre halkı bölgenin turizme açılmasını istiyor. Teröre büyük darbe vurulan operasyonlarla adı hafızalara kazınan "Cehennem Deresi" bölgesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla zengin doğasını, güvenlik nedeniyle bugüne kadar yeterince yansıtamadı. Yıllarca terörün gölgesinde kalan bölge, serin havası, yaz ve kış aylarında kartpostalı andıran manzarası ile cezbediyor.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 15:19
Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...
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Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...
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Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...
Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...
Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...
Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...
Adı cehennem deresi doğası cennet gibi...
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