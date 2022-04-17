Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle! 17 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Adı Sevgi 8.yeni ve son bölüm izle
Giriş Tarihi: 17.04.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 18:27

Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle! 17 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Adı Sevgi 8.yeni ve son bölüm izle

Atv canlı yayın ile Adı Sevgi yeni bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Başladığı ilk günden bu yana Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizide bu hafta; Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır. Bu noktada diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen diziseverler "Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle" ekranı aracılığı ile yapımı takip ediyor. İşte Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle! 17 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Adı Sevgi 8.yeni ve son bölüm izle

Adı Sevgi 8.yeni bölüm ile bu akşam televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizide geçtiğimiz hafta; Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları sıvarken, Emir'in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar. Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Bu hafta da yine beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı diziyle ilgili "Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle" ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte Atv canlı yayın ile Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle linki ve detaylar…

Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle! 17 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Adı Sevgi 8.yeni ve son bölüm izle

ADI SEVGİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI YAYIN

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle! 17 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Adı Sevgi 8.yeni ve son bölüm izle

Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez. Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar. Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ sürer. Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner. Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir.

Adı Sevgi 8.yeni bölüm izle! 17 Nisan 2022 Atv canlı yayın ile Adı Sevgi 8.yeni ve son bölüm izle

Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır. Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

SON DAKİKA