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Haberler Yaşam Adile Naşit ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü? İşte filmleri, ailesi ve hayatı
Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 09:24

Adile Naşit ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü? İşte filmleri, ailesi ve hayatı

Adile Naşit, bugün ölüm yıldönümü münasebetiyle Türk sinemaseverleri tarafından anılıyor. Pek çok Yeşilçam filminde yer alarak usta oyuncular arasına adını yazdıran yetenekli sanatçı; Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü sorularıyla araştırılıyor. İşte Hafize Ana rolüyle tanınan Adile Naşit filmleri, ailesi, boyu ve hayatı hakkında merak edilenler…

Adile Naşit ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü? İşte filmleri, ailesi ve hayatı

Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sanatçısı Adile Naşit, bugün 34'üncü ölüm yıldönümünde anılıyor. Türk sinema ve televizyon dünyasına adını yazdıran, "kuzucuklarım" repliğiyle bir neslin hatıralarına kazınan sanatçı, Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte Adile Naşit'in filmleri, ailesi ve hayatı hakkında detaylar…

Adile Naşit ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü? İşte filmleri, ailesi ve hayatı

ADİLE NAŞİT KİMDİR?

Adile Naşit ya da gerçek adıyla Adela Özcan, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.49 olan, 71 kilo ağırlığındaki Naşit, Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusudur.

Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Amelya Hanım, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise zamanının meşhur kantocularından olup lakabı Küçük Verjin'dir. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit, eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce (1928-2015) ile gizlice evlendi.

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Adile Naşit ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü? İşte filmleri, ailesi ve hayatı

ADİLE NAŞİT OĞLUNU GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

Adile Naşit, 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girdi ve kurtarılamadı.

Oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirmiştir. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçilmiştir.

Adile Naşit ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü? İşte filmleri, ailesi ve hayatı

MASALCI TEYZE ROLÜYLE HATIRALARA KAZINDI

Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı Teyze; TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür.

Adile Naşit ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor: Adile Naşit kimdir, ne zaman öldü? İşte filmleri, ailesi ve hayatı

ADİLE NAŞİT NE ZAMAN VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Sinema dünyasında, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduğu kadar, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni 13 Aralık 1987 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner (1951-1966) ile birlikte yatmaktadır.

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