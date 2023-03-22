Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu

Adıyaman sahur vakti 2023 Ramazan Ayı için en önemli hususlardan biridir. Sahur ve iftar saatleri her yıl Ramazan ayına göre düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler Ramazan imsakiyelerinde yer alır ve halka sunulur. Bu imsakiyelerde Adıyaman sahur saati yani imsak ve iftar vakti başta olmak üzere Ramazan ayının önemli bilgilerine ulaşılır. Saatler değiştiğinden bugün sahur saat kaçta gibi bilgileri öğrenmek isteriz. Bu durumda Adıyaman sahur vakti saat kaçta, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman bilgisine imsakiyeden ulaşabiliriz.