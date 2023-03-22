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Haberler Yaşam Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:32

Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu

Adıyaman sahur vakti 2023 Ramazan Ayı için en önemli hususlardan biridir. Sahur ve iftar saatleri her yıl Ramazan ayına göre düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler Ramazan imsakiyelerinde yer alır ve halka sunulur. Bu imsakiyelerde Adıyaman sahur saati yani imsak ve iftar vakti başta olmak üzere Ramazan ayının önemli bilgilerine ulaşılır. Saatler değiştiğinden bugün sahur saat kaçta gibi bilgileri öğrenmek isteriz. Bu durumda Adıyaman sahur vakti saat kaçta, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman bilgisine imsakiyeden ulaşabiliriz.

Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu

Adıyaman sahur vakti 2023 Ramazan ayı için düzenlenen Ramazan imsakiyelerinde yer alan bilgilerdir. Miladi takvimden öte Hicri takvim esas alınarak hazırlanan bu imsakiye, Ramazan ayı boyunca kullanılmaktadır. Gerek Adıyaman sahur saati ya da sahur saatleri gerekse iftar vakti gibi bilgilere kolayca ulaşmamızı sağlar. Bu imsakiyelerin en önemli özelliği sahur saatleri ve sahur saat kaçta sorularının yanıtlarını güvenilir bir biçimde vermeleridir.

Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu

ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

İmsakiye, Ramazan'da imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çizelgedir. İmsakiyeler daima Hicri takvim esas alınarak hazırlanır ve her yıl güncellenerek halkın erişimine gerek basılı gerekse medya üzerinden halka ulaştırılır.

Ramazan ayı her yıl tarih olarak değiştiği için imsakiyeler de her yıl bu değişime uygun olarak güncellenmektedir. Gerek sahur saatleri gerekse iftar vakitleri Ramazan ayı boyunca değiştiği için her yıl güncel bir imsakiyeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Ramazan imsakiyeleri Ramazan ayının olmazsa olmazlarıdır.

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Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu

ADIYAMAN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç, sahura kalkarak başlamaktadır. Sahur saati coğrafi konumda doğuda ya da batıda olmaya göre değişmektedir. Bu nedenle ülkemizde her ilde sahur ve iftar vakitleri aynı olmamakla birlikte namaz saatleri de değişmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalan Adıyaman ilimiz için de sahur ve iftar vakitleri de güneşin konumuna göre belirlenmektedir. Adıyaman, doğuda yer aldığı için sahur saatleri ve iftar vakitleri de batıda kalan diğer illere göre daha erkendir. Adıyaman'ın ilk sahur vakti 23 Mart Perşembe günü 04.59 ile 05.20 saatleri arasındadır.

Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu

23 MART ADIYAMAN İMSAKİYE İLE İLK İFTAR VAKTİ VE İLK SAHUR SAATİ

23 Mart 2023 ramazan tarihler çok önceden belli olmuşken iftar ve sahur saatleri de belli oldu. İftar ve sahur saatleri güneşin doğuş ve batış saatlerine bağlı olarak ülkemizde her il için aynı saatlerde sahur ve iftar yapılmamaktadır. Bu nedenden dolayı her ilin kendine özgü iftar ve sahur saati bulunmaktadır.

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