Adıyaman Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Adıyaman İmsakiye İle İlk İftar Vakti Ve İlk Sahur Saati Belli Oldu

ADIYAMAN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç, sahura kalkarak başlamaktadır. Sahur saati coğrafi konumda doğuda ya da batıda olmaya göre değişmektedir. Bu nedenle ülkemizde her ilde sahur ve iftar vakitleri aynı olmamakla birlikte namaz saatleri de değişmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalan Adıyaman ilimiz için de sahur ve iftar vakitleri de güneşin konumuna göre belirlenmektedir. Adıyaman, doğuda yer aldığı için sahur saatleri ve iftar vakitleri de batıda kalan diğer illere göre daha erkendir. Adıyaman'ın ilk sahur vakti 23 Mart Perşembe günü 04.59 ile 05.20 saatleri arasındadır.