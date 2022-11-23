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Haberler Yaşam Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:15

Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ kura çekimi etap etap devam ediyor. Adıyaman TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 2 bin 650 konutun hak sahibini bulacağı Adıyaman TOKİ kura çekimi her ilde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak. Bu kapsamda projeye başvuruda bulunan Adıyamanlı vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Adıyaman TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Adıyaman TOKİ sonuçları isim listesi araştırmalarına başladı. Merkez, Kahta, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Gerger, Tut, Samsat kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Adıyaman'ın Merkez, Kahta, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Gerger, Tut, Samsat ilçelerinde inşa edilecek 2650 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları tarihi ve saati araştırılıyor. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Adıyaman TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 Sosyal konut TOKİ Adıyaman kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 9 ilçede toplamda 2 bin 650 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Adıyaman kura çekilişi 24 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak kura çekimi, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

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Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Adıyaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ADIYAMAN MERKEZ 500 SOSYAL KONUT 24.11.2022 / 10:00 Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

ADIYAMAN KAHTA 300 SOSYAL KONUT 24.11.2022 / 10:00

ADIYAMAN BESNİ 500 SOSYAL KONUT PROJESİ 24.11.2022 / 10:00

ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 SOSYAL KONUT PROJESİ 24.11.2022 / 10:00

ADIYAMAN ÇELİKHAN 500 SOSYAL KONUT PROJESİ 25.11.2022 / 10:00

Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

ADIYAMAN SİNCİK 260 SOSYAL KONUT 25.11.2022 / 10:00

ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 SOSYAL KONUT 25.11.2022 / 10:00

ADIYAMAN TUT 100 SOSYAL KONUT PROJESİ 25.11.2022 / 10:00

ADIYAMAN SAMSAT 100 SOSYAL KONUT PROJESİ 25.11.2022 / 10:00

Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

2022 TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Adıyaman kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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