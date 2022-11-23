Haberler Yaşam Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:15

Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ kura çekimi etap etap devam ediyor. Adıyaman TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 2 bin 650 konutun hak sahibini bulacağı Adıyaman TOKİ kura çekimi her ilde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak. Bu kapsamda projeye başvuruda bulunan Adıyamanlı vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Adıyaman TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Adıyaman TOKİ sonuçları isim listesi araştırmalarına başladı. Merkez, Kahta, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Gerger, Tut, Samsat kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.