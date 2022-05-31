Adıyaman’da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Adıyaman Gezilecek Yerler

Adıyaman çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olsa da, tarihi 40.000 sene evvelki Paleolitik Çağ'a kadar uzanmaktadır. Adıyaman'ın en ünlü yapısı, aynı zamanda Dünyaca da ünlü olan Nemrut Dağı olarak bilinmektedir. Nemrut Dağı'nda tapınaksal ve anıtsal mezar tümülüsleri ile birlikte dev heykeller de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Selçuklu, Emevi ve Osmanlı dönemi camii yapılarının ise Adıyaman'ın kent dokusuna büyük katkıları olmuştur. Böylesine dolu ve çok çeşitli kültüre ev sahipliği yapan Adıyaman'ı gezmek ve keşfetmek isteyen insanlar, her sene bu topraklara adım atmaktadır. İşte, Adıyaman gezilecek yerler;