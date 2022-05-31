Adıyaman’da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Adıyaman, 16 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış çok köklü ve kültürlü coğrafyalardan biri olarak bilinmektedir. Bu medeniyetlerden bazıları ise Hititliler, Frigler, Hurriler, Asurlar, Makedonlar, Kommanegeliler, Persler, Bizanslılar ve Romalılar olarak bilinmektedir. Böyle bir coğrafyayı keşfetmek isteyen gezginler ise, Adıyaman'da gezilecek yerler üzerine sıklıkla araştırmalar yapmaktadır. İşte, Adıyaman'da gezilecek yerler - Adıyaman gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkında hazırladığımız haberimiz...