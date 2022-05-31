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Haberler Yaşam Adıyaman'da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1
Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 14:15

Adıyaman'da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Adıyaman, 16 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış çok köklü ve kültürlü coğrafyalardan biri olarak bilinmektedir. Bu medeniyetlerden bazıları ise Hititliler, Frigler, Hurriler, Asurlar, Makedonlar, Kommanegeliler, Persler, Bizanslılar ve Romalılar olarak bilinmektedir. Böyle bir coğrafyayı keşfetmek isteyen gezginler ise, Adıyaman'da gezilecek yerler üzerine sıklıkla araştırmalar yapmaktadır. İşte, Adıyaman'da gezilecek yerler - Adıyaman gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkında hazırladığımız haberimiz...

Adıyaman’da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Adıyaman, tarihi mekanlar ve yerler açısından zengin olduğu gibi, doğal güzellikleri ile de göz kamaştırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer almakta olan Adıyaman, gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar açısından oldukça fazla alternatifi de bünyesinde barındırmaktadır. Dilerseniz, Adıyaman gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

Adıyaman’da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Adıyaman'da Gezilecek Yerler

632.148 nüfusa sahip olan Adıyaman, turizm açısından oldukça önemli yere sahip olan şehirler arasında bulunmaktadır. Adıyaman, sahip olduğu mekanlar, müzeler, antik kentler, kaleler, dağlar ve dağlar sayesinde birçok gezgini ve turisti topraklarına çekmeyi başarmaktadır. Eski seyyahlara göre, Adıyaman ziyareti sırasında hem tarihini hem de şehrin iç yapısını tanımak oldukça önemlidir. Adıyaman'da gezilecek yerler örnekler ile şu şekildedir;

  • Nemrut Dağı ve Milli Parkı
  • Pirin Ören Yeri
  • Cendere Köprüsü
  • Su Gözü
  • Saffan Bin Muattal Türbesi
  • Adıyaman Müzesi
  • Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı
  • Adıyaman Ulu Camii
  • Sofraz Ören Yeri
  • Zeynel Abidin Türbesi
  • Abuzer Gaffari Türbesi
  • Perre Antik Kenti
  • Adıyaman Yeni Pınar Camii
  • Keleş Konağı
  • Oturakçı Pazarı
  • Çelikhan İçmesi
  • Gümüşkaya Mağaraları
  • Palanlı Mağarası
  • Gerger Kanyonu
  • Çat Barajı
  • Adıyaman Kalesi
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Adıyaman’da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Adıyaman Gezilecek Yerler

Adıyaman çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olsa da, tarihi 40.000 sene evvelki Paleolitik Çağ'a kadar uzanmaktadır. Adıyaman'ın en ünlü yapısı, aynı zamanda Dünyaca da ünlü olan Nemrut Dağı olarak bilinmektedir. Nemrut Dağı'nda tapınaksal ve anıtsal mezar tümülüsleri ile birlikte dev heykeller de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Selçuklu, Emevi ve Osmanlı dönemi camii yapılarının ise Adıyaman'ın kent dokusuna büyük katkıları olmuştur. Böylesine dolu ve çok çeşitli kültüre ev sahipliği yapan Adıyaman'ı gezmek ve keşfetmek isteyen insanlar, her sene bu topraklara adım atmaktadır. İşte, Adıyaman gezilecek yerler;

  • Arsameia Ören Yeri
  • Yeni Kale
  • Karakuş Tümülüsü
  • Kaya Mezarları
  • Besni Ulu Camii
  • Gerger Kalesi
  • Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi
  • Nemrut Dağı Batı Terası
  • Musalla Camii
  • Eskisaray Camii
  • Kab Camii
  • Vijne Köprüsü
  • Tut Ulu Camii
  • Selçuklu Köprüsü
  • Yenipınar Camii
  • Perre Kaya Mezarları
Adıyaman’da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Adıyaman birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığı için, tarihsel mirası çok kültürlü ve de çok zengindir. Bunun yanı sıra Fırat Nehri kenarında yer alan Adıyaman, bu açıdan da geçmiş medeniyetler için önemli bir şehir olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Adıyaman, doğal güzellikleri ve görülmesi gereken tarihi turistik mekanları sayesinde Dünya'nın farklı yerlerinden gezginleri ve ziyaretçileri ağırlamaktadır. Adıyaman'ın, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar üzerine başlıca ve en önemli sayılacak yerleri şu şekildedir;

  • Nemrut Dağı: Eski bir volkanik dağ olarak bilinen Nemrut Dağı'nda bulunan heykeller, Kommagene Krallığı zamanında Kral 1. Antiochus tarafından inşa ettirilmiştir. Bu heykellerin tümü yaklaşık olarak 10 metre yüksekliktedir. Kral Antiochus'un bu heykelleri inşa ettirmesinin sebebi ise; kendi atalarına ve inanmış olduğu tüm tanrılara minnetini göstermesi olarak düşünülmektedir. Nemrut Dağı ve içerisinde bulunan heykeller 1987 senesinden beridir UNESCO Dünya Mirası Koruma Listesi içerisinde yer almaktadır. Bu konumda ayrıca kralın anıt mezarı da bulunmaktadır. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer almaktadır.
  • Karakuş Tümülüsü: Tümülüs'ün kelime anlamı; mezarlık ya da mezar barındıran tepecikler olarak bilinmektedir. Tümülüs genellikle yapay bir şekilde ve toprak yığılarak oluşturulmaktadır. Türkçe'de tümülüs yerine ''höyük'' kelimesi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Nemrut Dağı'nın tur güzergahı üzerinde yer alan Karakuş Tümülüsü, Kommagene Kralı II. Mithradates tarafından kendi annesi için inşa ettirmiş olduğu bir tümülüstür. Karakuş tümülüsü ismini anıt mezarın üzerinde bulunan kartal heykelinden almıştır.
  • Arsemia Ören Yeri: Arsemia, Kommegene krallarının yazlık başkenti olarak bilinmektedir. Arsemia ören yerinde görülebilen bir kabartmada Kommagene kralı Mithridates ile Yunan yarı tanrısı olan Herkül el sıkışmaktadır. Ayrıca Arsemia Ören Yeri içerisinde; tanrılara adanmış olan bir tapınak, kralın sarayı, Grekçe yazıtlar ve de Kral Mithridates'in mezarı bulunmaktadır.
  • Cendere Köprüsü: Anadolu'daki en eski köprülerden biri olan Cendere Köprüsü, Roma İmparatoru Seprtimus Severus tarafından inşa ettirilmiştir. Köprüyü özellikli kılan şey ise, 120 metre uzunlukta olması ve inşasında hiçbir şekilde çimento kullanılmamış olmasıdır. Cendere Köprüsü, Cendere Çayı üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca Cendere Köprüsü araç trafiğine tamamen kapalıdır.
  • Perre Antik Kenti: Perre Antik Kenti, Kommagene Krallığı tarafından inşa ettirilmiş olan beş büyük kentten bir tanesi olarak bilinmektedir. Adıyaman şehir merkezi ile Perre Antik Kenti arası mesafe 5 kilometredir. Perre Antik Kenti geçmişte bu bölgenin din merkezi olarak ön plana çıkmaktaydı. Ayrıca daha sonraları Roma ve Bizans döneminde de Perre Antik Kenti kullanılmaya devam edilmiştir. Özellikle Roma döneminde bu mekana inşa edilmiş olan Roma Çeşmesi birçok insanın uğrak noktası olmuştur.
Adıyaman’da Gezilecek Yerler - Adıyaman Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar k1

Adıyaman Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Adıyaman'da gezilmesi ve görülmesi gereken birçok tarihi ve turistik mekan bulunmaktadır. Bunun yanı sıra doğal güzellikleri ile etkileyici bir yapıya sahip olan, hem Adıyaman'da hem de Adıyaman çevresinde gezilecek ve gezilmesi gereken doğal mekanlar da bulunmaktadır. Adıyaman çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Gümüşkaya Mağaraları
  • Zey Mağaraları
  • Yüzen Adalar
  • Gölbaşı
  • Çelikhan İçmeleri
  • Besni İçmesi
  • Kotur İçmesi
  • Değirmenbaşı Mesire Yeri
  • Değirmen Çayı
  • Karadağ Ormanı
  • Göksu Mağaraları
  • Palanlı Mağaraları
  • Göbeklitepe (Şanlıurfa)
  • Tarihi Harran Evleri (Şanlıurfa)
  • Halfeti (Şanlıurfa)
  • Balıklıgöl (Şanlıurfa)
  • Tarihi Antep Evleri (Gaziantep)
  • Aslantepe Ören Yeri (Malatya)
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