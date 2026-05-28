Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Adli tatil ne zaman başlıyor? 2026 adli takvim ile tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 28.05.2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 16:37

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2026 adli takvim ile tatil tarihleri

Adli tatil tarihleri 2026 yılı için yeniden gündeme gelirken, mahkemelerde işi olan vatandaşlar ve hukuk camiası, adli tatil ne zaman başlıyor sorusuna yanıt araştırmaya başladı. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil sürecinde bazı dava ve işlemler devam ederken, birçok yargı faaliyetine ara veriliyor.

  • ABONE OL
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2026 adli takvim ile tatil tarihleri

2026 adli takvimiyle birlikte adli tatilin ne zaman başlayacağı, hangi tarihte sona ereceği ve yeni dönemin başlangıç günü merak konusu oldu. İşte 2026 yılı adli tatil tarihleri ve detaylar…

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2026 adli takvim ile tatil tarihleri

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) uyarınca adli tatil, her yıl olduğu gibi 2026'da da aynı tarihte başlayacak.

Kanuna göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak.

Bu tarihten itibaren yüksek mahkemeler ve yerel mahkemeler rutin duruşmalarına ara vererek nöbetçi mahkeme sistemiyle hizmet vermeye devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2026 adli takvim ile tatil tarihleri

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 43 gün sürecek olan adli tatil dönemi, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimiyle sona erecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından yargı sistemi yeniden normal işleyişine dönecek ve yoğun duruşma takvimi yeniden başlayacak.

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2026 adli takvim ile tatil tarihleri

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatilin bitmesinin ardından yeni adli yıl, 1 Eylül 2026 Salı günü açılacak. Bu tarihle birlikte mahkemelerde duruşma ve yargılama süreçleri normal takvimine geri dönecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA