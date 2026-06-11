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AFAD duyurdu! Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, Adana depreminin detayları!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 01:11
AFAD duyurdu! Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, Adana depreminin detayları!
Adana'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili son bilgileri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin detayları ortaya koydu. Yaşanan sarsıntının ardından "Adana'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, resmi kurumlardan yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.