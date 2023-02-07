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Haberler Yaşam AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı
Giriş Tarihi: 07.02.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 18:25

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

AFAD gönüllü başvuru ekranı e-devlet üzerinden açık durumda bulunuyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi bilançosu ağırlaşırken enkaz altından sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Adana, Kilis illerinde arama kurtarma çalışma devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başvuruları araştırılmaya başladı. İllerde süren yoğun çalışma ile birlikte gönüllü ihtiyacı da ilk andan itibaren gündemde. Peki, e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları neler, yaş sınırı kaç? İşte, 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları…

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusu dünden bugüne yanıt aramaya devam ediyor. Doğal afet bölgesinde ilk harekete geçen gönüllü ekipler hayati önem taşıyor. AFAD gönüllü başvuru şartları ve formu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Kahramanmaraş depremi için yardımcı olmak isteyenler AFAD gönüllü başvurusu e devlet ekranını sorguluyor. İşte, detaylar…

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.

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AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllü başvurusu ve takibi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve 18 yaş ve üzeri olan olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NE YAPAR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

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