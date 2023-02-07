Haberler Yaşam AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

Giriş Tarihi: 07.02.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 18:25

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları, formu ve ekranı

AFAD gönüllü başvuru ekranı e-devlet üzerinden açık durumda bulunuyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi bilançosu ağırlaşırken enkaz altından sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Adana, Kilis illerinde arama kurtarma çalışma devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başvuruları araştırılmaya başladı. İllerde süren yoğun çalışma ile birlikte gönüllü ihtiyacı da ilk andan itibaren gündemde. Peki, e-devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları neler, yaş sınırı kaç? İşte, 2023 AFAD gönüllü başvuru şartları…