Hollywood yıldızı Bruce Willis'in afazi hastalığına yakalandığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla birlikte resmiyet kazanan afazi hastalığı bu kapsamda merak edilen konular arasında yerini aldı. Kısaca; inme, klinik olarak beyin parankimindeki herhangi bir lezyon neticesinde oluşan tabloya verilen isim olarak bilinen bu hastalık okuma yazma, konuşulanı anlama gibi beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Peki; Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis'in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?