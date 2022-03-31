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Haberler Yaşam Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis’in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:51

Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis’in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?

Hollywood yıldızı Bruce Willis'in afazi hastalığına yakalandığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla birlikte resmiyet kazanan afazi hastalığı bu kapsamda merak edilen konular arasında yerini aldı. Kısaca; inme, klinik olarak beyin parankimindeki herhangi bir lezyon neticesinde oluşan tabloya verilen isim olarak bilinen bu hastalık okuma yazma, konuşulanı anlama gibi beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Peki; Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis'in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?

Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis’in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?

Afazi hastalığı yani söz yitimi hastalığı Bruce Willis ile gündeme geldi. Beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu ve buna bağlı konuşma ve anlama yetilerinde oluşan sorun olarak ifade edilmesi anlamlarını taşıyor. Ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'in bu hastalığa yakalanması sonrası "Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis'in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte afazi hastalığı için bilgiler.

Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis’in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?

AFAZİ NEDİR?

İnme, klinik olarak beyin parankimindeki herhangi bir lezyon neticesinde oluşan tablodur. Beyin damarlarında tıkanma, parankim kanaması ve subaraknoid kanama gibi farklı sebeplere bağlı olarak gelişir. Sonuç olarak hastalarda çeşitli motor, duyusal ve kognitif fonksiyon bozuklukları oluşur. Beyin damar hastalıklarının önemli belirtilerinden biri de afazidir. Afazi beyin hasarı sonucu oluşan ve dil işlevlerinin bozulması veya tamamen kaybolması anlamına gelen bir kognitif fonksiyon bozukluğudur. İnmenin akut safhasında afazi % 21- 38 oranında görülür.

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Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis’in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?

Afazi farklı etyolojilere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sendromdur ve yüksek oranda morbitide, mortalite ve ekonomik kayba sebep olur.

Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis’in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?

AFAZİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Afazinin tipi, şiddeti ve hangi olaya bağlı olarak ortaya çıktığının bilinmesi, uygulanacak tedavi protokolü ve prognoz takibi açısından önemlidir. Afazinin tanısında çeşitli testler kullanılır. Bu testlerde spontan konuşma, anlama, okuma, yazma, tekrarlama ve isimlendirme fonksiyonları değerlendirilir. Afazinin tedavi ve rehabilitasyonu konusunda bugüne kadar çeşitli yöntemler denenmiştir. Bunlar arasında çeşitli ilaç tedavileri ve konuşma terapileri yer almaktadır. Bazı hastalarda sadece konuşma terapisi, bazı hastalarda ise hem konuşma hem de ilaç tedavisi birlikte denenmiştir.

Afazili hastalarda tek başına medikal tedavinin etkinliği bilinmemektedir. Oysa konuşma terapistleri ülkemizde az sayıda bulunmakta ve çoğu hasta bu terapiden faydalanamamaktadır.

Afazi nedir, ne anlama gelir? Bruce Willis’in hastalığı Afazi ne demek ve tedavisi nasıl yapılır?

AFAZİ'NİN BELİRTİLERİ VAR MI?

Beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu olan afazi, genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar.

Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir.

Afazisi olan kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.

AFAZİ TÜRLERİ

Afazinin Wernicke afazi, Landau-Kleffner sendromu, İletim afazi, Transkortikal duyusal afazi, Broca afazisi, Transkortikal motor afazi, Küresel afazi gibi türleri vardır.

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