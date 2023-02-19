Haberler Yaşam Afetzede Barınma Desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? e-Devlet ile Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı ve şartları

Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:21

Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 bini aşkın can kaybının yaşandığı asrın felaketinde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. Bu noktada deprem bölgesinde konutu hasarlı olan ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu destek için başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Açıklamanın ardından evi hasarlı olan depremzedeler, "Afetzede Barınma Desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, AFAD Afetzede Barınma desteği başvuruları ve şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.