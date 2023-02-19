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Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:21

Afetzede Barınma Desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? e-Devlet ile Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı ve şartları

Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 bini aşkın can kaybının yaşandığı asrın felaketinde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. Bu noktada deprem bölgesinde konutu hasarlı olan ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu destek için başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Açıklamanın ardından evi hasarlı olan depremzedeler, "Afetzede Barınma Desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, AFAD Afetzede Barınma desteği başvuruları ve şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı e-Devlet: Afetzede Barınma Desteği nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Afetzede Barınma Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir sorular yanıt arıyor. 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılıyor. Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen depremde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacağı bildirildi. AFAD söz konusu destek için başvuruların başladığını duyurdu. Bu noktada söz konusu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar ise "Afetzede Barınma Desteği nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, e-Devlet Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı e-Devlet: Afetzede Barınma Desteği nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı belirtildi.

Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | TIKLAYINIZ

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Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı e-Devlet: Afetzede Barınma Desteği nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

1- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılıyor. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.

2- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankasında hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.

Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı e-Devlet: Afetzede Barınma Desteği nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

3- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?

Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edileceğinden barınma desteğinden faydalanabilecek.

4- Hasar tespit yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?

Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılacak tespit sonucuna göre ödeme yapılacak.

Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı e-Devlet: Afetzede Barınma Desteği nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

5- Henüz hesabıma para yatmadı ne yapabilirim?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacak.

6- Taşınma yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000 TL taşınma yardımı yapılacak.

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