AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

Deprem kredisi veren bankalar listesi için araştırmalar hız kazandı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası bazı bankalar harekete geçti. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremde maddi zarara uğrayan afetzedelerin yaralarını sarmak için deprem kredisi kampanyaları hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre afetzede kredi destekleri; faizsiz, 6 aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz, 36 ay vade imkânı ile devreye alınacak. Peki, 2023 Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL, hangi bankalar veriyor? İşte, , Deprem kredisi veren bankalar listesi...