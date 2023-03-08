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Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:20

AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

Deprem kredisi veren bankalar listesi için araştırmalar hız kazandı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası bazı bankalar harekete geçti. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremde maddi zarara uğrayan afetzedelerin yaralarını sarmak için deprem kredisi kampanyaları hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre afetzede kredi destekleri; faizsiz, 6 aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz, 36 ay vade imkânı ile devreye alınacak. Peki, 2023 Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL, hangi bankalar veriyor? İşte, , Deprem kredisi veren bankalar listesi...

AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

Afetzede kredi başvuru ekranı ve şartları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler bölgede büyük hasara yol açtı. 11 il afet bölgesi ilan edilirken asrın felaketinden 13 milyon kişi etkilendi. Bu noktada kamu ve özel bankaları, maddi ve manevi zarara uğrayan depremzedelerin yaralarını sarmak için kollarını sıvadı. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faizsiz, 6 ay ile 1 yıla kadar geri ödemesiz, 36 aya varan vade ile kredi destek paketleri hayata geçirdi. Bu noktada deprem kredisi veren bankalar listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, Deprem kredisi veren bankalar ve depremzede kredi başvuruları konu ile ilgili tüm merak edilenler...

AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

ZİRAAT BANKASI'NDAN 1 YIL ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ DESTEK

Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

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AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

Bankadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.''

AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçen bir diğer banka Vakıfbank oldu. Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.

Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.

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