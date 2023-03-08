AFETZEDE DEPREM KREDİSİ FAİZSİZ! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar, kaç TL veriliyor?

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.''