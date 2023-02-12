Afetzede Hak Sahipliği başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük Kahramanmaraş depremi tüm yurdu yasa boğdu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrası depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için seferberlik ilan edildi. Bu noktada depremzedelere sağlanan ayrıcalıklardan yaralanmak isteyenler AFAD depremzede kayıt nedir, nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl yapılır, zorunlu mu? İşte, Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı e devlet 2023…