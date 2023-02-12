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Haberler Yaşam Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı tıkla 2023: AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 17:15

Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı tıkla 2023: AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu?

Afetzede Hak Sahipliği başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük Kahramanmaraş depremi tüm yurdu yasa boğdu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrası depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için seferberlik ilan edildi. Bu noktada depremzedelere sağlanan ayrıcalıklardan yaralanmak isteyenler AFAD depremzede kayıt nedir, nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl yapılır, zorunlu mu? İşte, Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı e devlet 2023

Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı tıkla 2023: AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu?

AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda bina yıkıldı. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremden kurtulan ve bölgeyi terk etmek zorunda olan vatandaşlar için Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı erişime açıldı. Bu noktada depremzede vatandaşlar, ''Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, e devlet Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı tıkla 2023: AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu?

DEPREMZEDE KAYDI YAPTIRMAK GEREKİYOR MU, BELGE İSTENİYOR MU?

AFAD Başkanı Sezer, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sezer, vatandaşlardan afetzede olduklarına dair ''Depremzede bilgi kartı' isteniyor iddialarının gerçeği yansıtladığını belirterek, "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittikleri zaman ikamet bilgileri sorgulanarak vatandaşlarımıza uygun barınma imkanları sağlanmaktadır." dedi.

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Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı tıkla 2023: AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu?

"AFETZEDELERE VERİLEN İMKANLAR BAKİDİR"

AFAD Başkanı Sezer, il değiştiren depremzedelerin hak kaybına uğramayacağını belirterek, "Bizim tahliye ettiklerimiz ya da bizim dışımızda tahliye olup illere giden vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybına uğrarım diye sosyal medyadaki dezenformasyonlar nedeniyle geri dönüş noktasında bilgi istedikleri bize ulaşıyor, bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri bir hak kaybına neden olmamaktadır. Afetzedelere verilecek tüm devletimizin imkanları bakidir. Lütfen bizlerden gelecek resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin, biz vatandaşlarımızın hiçbir yerde mağdur edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı tıkla 2023: AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu?

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NEDİR?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

Afetzede Hak Sahipliği başvuru ekranı tıkla 2023: AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu?

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Afetzede Hak Sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Açılan ekran sizi AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz.

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