Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Afyon Piknik Alanları - Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 13:59

Afyon Piknik Alanları - Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişi şehirden uzaklaşmak ve eğlenceli vakitler geçirmek ister. Mesire alanları bu durumda tercih edilebilecek yerler arasındadır. Afyon'da yaşayan ve doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyenler kendilerini bu mesire alanlarına atarlar. Afyon'da pek çok piknik alanı mevcuttur. Afyon piknik alanları yazımızda, hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler için gidilmesi gereken yerlere yer verdik. Afyon Piknik Alanları, Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Afyon Piknik Alanları - Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yoğun iş veya okul temposundan sıkılan pek çok kişi kendisini doğaya atar. Doğa ile iç içe, sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler için pek çok alan mevcuttur. Hafta sonu piknik yapmak isteyen kişiler bu mesire alanlarını tercih edebilirler. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte, şehir hayatından sıkılmış kişiler Afyon'da yer alan mesire alanlarını tercih edebilir. Afyon'da piknik yapmak için gidilebilecek pek çok yer vardır. Piknik yaparken mangal yakmak oldukça önemlidir. Bu durumda mangal yapmaya uygun yerleri bulmak gerekir. Birbirinden güzel mesire alanlarında piknik yapmak ve bunun tadını çıkarmak isteyen kişiler Afyon piknik alanları yazımızı inceleyebilirler.

Afyon Piknik Alanları - Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Afyon Piknik Alanları

Afyon'da piknik yapabileceğiniz ve doğa ile iç içe eğlenceli bir vakit geçirebileceğiniz pek çok alan vardır. Afyon'da yer alan Çağlayan Parkı, kişilere su sesi eşliğinde serin bir ortam sunar. Piknik yapmanın tadını çıkarmak isteyenler için burası görülmeye değer. Suçıkan Parkı ise, Afyon'un Dinar ilçesine bağlı bir piknik alanıdır. Afyon'un merkezinde bulunan Değirmen Kır Bahçesi tercih edilebilecek bir diğer piknik yeridir. Afyon'un merkezinde bulunan bir diğer piknik alanı ise Afyon Kent Ormanı'dır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afyon Piknik Alanları - Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Afyon Piknik Yerleri

Afyon'da şehir hayatından sıkılanlar için doğa ile iç içe olabileceğiniz piknik yerleri mevcuttur. Bu piknik yerlerinden birisi olan Horan Parkı, şehrin Boldavin ilçesinde bulunan sakin bir yerdir. Pek çok kişi için burada piknik yapmak mümkündür. Bir diğer piknik alanı olan Bal Mahmut, İzmir yolu üzerinde bulunur. Afyon'da bulunan diğer piknik yerleri; Şehir Şüheda Parkı, Kocayayla Akdağ, Selevir Barajı şeklinde çeşitlilik gösterir.

Afyon Piknik Alanları - Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Afyon Mesire Alanları

Afyon'da piknik yapmak isteyenler için pek çok mesire alanı bulunur. Bunların arasında yer alan Taşoluk Değirmenönü, hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler için tercih edilebilecek yerler arasındadır. Doğal bir ortamda kahvaltı yapmak isteyen kişiler burada güzel vakit geçirebilirler. Afyon mesire alanları arasında Su Çıkan Şelalesi de yer alır.

Afyon Piknik Alanları - Afyon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Piknik yapmak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği bu mesire alanı, manzarası ve soğuk suyuyla meşhurdur. Bir diğer mesire alanı olan Dandindere piknik yeri, özellikle fotoğrafçıların gözde mekanları arasındadır. Afyon'un merkezinde bulunan Hors piknik alanı da piknik yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir yerdir. Yürüyüş parkuru olan bu piknik alanında isteyenler yürüyüş yapabilir.

SON DAKİKA