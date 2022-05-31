Afyon’da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Afyon Gezilecek Yerler

Afyon-Afyonkarahisar ili, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünde yer almaktadır. Geçmiş tarihte ve dönemlerde önemli bir dönüm noktası ve kavşak olarak önemli bir yere sahip olan Afyon ayrıca, Büyük Taarruzun da başladığı topraklardır. Türkiye'nin termal başkenti olarak da adlandırılan Afyon'da, doğal güzelliklerin, müzelerin, kültür sanat mekanlarının ve antik kentlerin yanı sıra, sıcak kaplıca suları ve termaller de bulunmaktadır. Afyon gezilecek yerler örnek verilir ise;