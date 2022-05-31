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Haberler Yaşam Afyon'da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 14:19

Afyon'da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Afyon, hem tarihi yerleri hem de doğal güzellikleri açısından Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yerini almaktadır. Afyon içerisinde barındırdığı güzellikler sayesinde her mevsim gezgin ve turist çekebilme özelliğine sahiptir. Afyon'u ziyaret etmek isteyen insanlar bu sebeple, Afyon'da gezilecek yerler hakkında yeterli şekilde bilgi sahibi olmak istemektedir. İşte, Afyon'da gezilecek yerler, Afyon gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili sizler için hazırladığımız haberimiz...

Afyon’da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Afyon'da bazı medeniyetlerin ve uygarlıkların günümüze kadar ulaşmış olan eserleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 750.000 nüfusa sahip Afyon ilinde doğal güzellerin içerisinde bolca doğa yürüyüşü de yapılabilmektedir. Dilerseniz, Afyon gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar hakkında detaylı bilgileri birlikte inceleyelim...

Afyon’da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Afyon'da Gezilecek Yerler

Afyon özellikle gıda ve mermercilik sektöründe oldukça başarılı bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih meraklıları ve gezginler için mutlaka görülmesi gerekilen yerlerden biri olan Afyon ilinin tarihi yaklaşık olarak 3.000 sene öncesine dayanmaktadır. Afyon'da birçok tarihi müze bulunmaktadır ve ayrıca şehir içerisinde kültürel alışveriş yapabilme imkanı oldukça fazladır. Afyon'da gezilecek yerler ise şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Afyon Kalesi – Afyonkarahisar Kalesi
  • Mısri Camii
  • Ot Pazarı Camii
  • Karahisar Kalesi
  • Afyon İmaret Camii
  • Gedik Ahmet Paşa Medresesi
  • Başkomutanlık Milli Parkı
  • Dokimaia Antik Kenti
  • Eğerli Kaya Kilisesi
  • Ayanizi Kilisesi
  • Sandıklı Kalesi
  • Memeç Kaya Kilisesi
  • Çay Kervansarayı
  • Yedikapılar Manastırı
  • Apameia Antik Kenti
  • Phryg Vadisi – Frig Vadisi Tabiat Parkı
  • Toktamış Camii
  • Sofras Tümülüs Mezarları
  • Çelikhan İçmesi
  • Afyon Ulu Camii
  • Afyonkarahisar Müzesi
  • Afyonkarahisar Kültür ve Sanat Evi
  • Millet Hamamı
  • İshaklı Kervansarayı
  • Bedesten Çarşısı
  • Sultan Alaaddin Camii
  • Çeşmeli Konak
  • Zafer Müzesi
  • Cumhuriyet Şehitleri Anıtı
  • İncehisar Peri Bacaları
  • Afyon Arkeoloji Müzesi
  • Bolvadin Belediye Müzesi
  • Sultan Divani Mevlevihanesi
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Afyon’da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Afyon Gezilecek Yerler

Afyon-Afyonkarahisar ili, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünde yer almaktadır. Geçmiş tarihte ve dönemlerde önemli bir dönüm noktası ve kavşak olarak önemli bir yere sahip olan Afyon ayrıca, Büyük Taarruzun da başladığı topraklardır. Türkiye'nin termal başkenti olarak da adlandırılan Afyon'da, doğal güzelliklerin, müzelerin, kültür sanat mekanlarının ve antik kentlerin yanı sıra, sıcak kaplıca suları ve termaller de bulunmaktadır. Afyon gezilecek yerler örnek verilir ise;

  • Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı
  • Afyon Anıtkaya (Eğret) Şehitliği
  • Kırkgöz Köprüsü
  • Yedikapılar Manastırı
  • Kocayayla - Tokalı Kanyonu
  • Kurt İni Mağarası
  • Buzluk Mağarası
  • Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi ve Gazlıgöl Efsanesi
  • Ömer Kaplıcası
  • Gecek Kaplıcası
  • Heybeli ve Hüdai Termal Turizm Merkezleri
  • Synnda, Apameia, Docimeium ve Amorium Antik Kentleri
  • Mısri Camii
  • Ayanizi Kaya Kilisesi
  • Afyon Ot Pazarı Camii
Afyon’da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Afyon çok köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir coğrafya olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent içerisinde bulunan çeşitli kültürlere ait tarihi mekanlar bu durumun kanıtı niteliğindedir. Afyon'da bazı, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar şu şekildedir;

  • Afyon Kalesi – Afyonkarahisar Kalesi: Afyon Kalesi sarp bir kayalık üzerinde yer almaktadır ve bu kayalığın yüksekliği ise 225 metredir. Kale Hititler zamanında M.Ö 1350 senesinde inşa edilmiştir. Afyon Kalesi'nde Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış olan tapınma yerleri ve tapınaklar ile birlikte dört adet büyük sarnıç da bulunmaktadır.
  • Frig Vadisi: Frigya Vadisi, yaklaşık olarak 3000 sene evvel yaşamış olan Frigyalılar'ın izlerini hala günümüzde dahi taşımaktadır. Frig Vadisi Eskişehir, Afyon, Ankara ve Kütahya arasındaki coğrafyada yayılmıştır. Gezginler tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • İsçehisar Peri Bacaları: Muazzam manzara imkanı sunan İsçehisar Peri Bacaları, Frig Vadisi gezisi sonrası uğranılması gereken yerler arasındadır. Afyon'da bu gibi, şapkalı ve şapkasız peri bacaları görmek oldukça mümkündür. Peri bacaları Afyon kent merkezine 32 kilometre uzaklıkla bulunmaktadır.
Afyon’da Gezilecek Yerler - Afyon Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Afyon Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Gezginler tarafından keşfedilmek istenen Afyon'da kültür sanat mekanları, müzeler ve antik kentlerin yanı sıra, eşsiz güzellikteki doğal mekanları da göze çarpmaktadır. Gerek Afyon gerek ise Afyon çevresi gezilecek doğal mekanlar ise şekildedir;

  • Afyon Kent Ormanı
  • Akdağ Tabiat Parkı
  • 26 Ağustos Tabiat Parkı
  • Eber Gölü
  • Afyon Buzluk Mağarası
  • Afyon Haşhaş Tarlaları
  • Domaniç Ormanları
  • Tarihi Odunpazarı Evleri
  • Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı
  • Salda Gölü
  • Tuz Gölü
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