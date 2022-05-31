Afyon, hem tarihi yerleri hem de doğal güzellikleri açısından Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yerini almaktadır. Afyon içerisinde barındırdığı güzellikler sayesinde her mevsim gezgin ve turist çekebilme özelliğine sahiptir. Afyon'u ziyaret etmek isteyen insanlar bu sebeple, Afyon'da gezilecek yerler hakkında yeterli şekilde bilgi sahibi olmak istemektedir. İşte, Afyon'da gezilecek yerler, Afyon gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili sizler için hazırladığımız haberimiz...