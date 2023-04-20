Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.