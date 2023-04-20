Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Ramazan Bayramı eda edilecek namazla birlikte idrak edilmeye başlayacak. Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Diyanet namaz vakitleri ile birlikte araştırılan saatler il il Müslümanlar ile paylaşıldı. 21 Nisan Cuma günü bayram sabahı camiler dolup taşacak. Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman soruları yanıt arıyor. Bayramın ilk günü araştırılmaya başlayacak vakitler il il duyuruldu. İşte, Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023…