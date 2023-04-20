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Haberler Yaşam Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:01

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Ramazan Bayramı eda edilecek namazla birlikte idrak edilmeye başlayacak. Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Diyanet namaz vakitleri ile birlikte araştırılan saatler il il Müslümanlar ile paylaşıldı. 21 Nisan Cuma günü bayram sabahı camiler dolup taşacak. Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman soruları yanıt arıyor. Bayramın ilk günü araştırılmaya başlayacak vakitler il il duyuruldu. İşte, Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023…

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Afyonkarahisar bayram namazı vakti kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. İl il bayram namazı saatleri araştırılıyor. 21 Nisan Cuma günü bayramın 1. Günü sabah saatlerinde namaza gidecek İslam alemi camilerde buluşacak. Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 arama geçmişlerindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için duyurulan vakit bilgisi araştırılıyor. Peki, Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, cevabı…

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2023

21 Nisan Cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın birinci gününde bayram namazı için İslam alemi camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06.45

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Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

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Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2023 Diyanet ile açıklandı! 21 Nisan Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

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