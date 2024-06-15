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Haberler Yaşam Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:02

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Afyonkarahisar bayram namazı saati merak ediliyor. Yılın ikinci bayramı sebebiyle 16 Haziran Pazar günü eller semaya kaldırılacak, cemaatle iki rekatlık bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşılırken "Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?" araştırılıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi ve rızası günün aymaya başlamasıyla secdeye duran Müslümanların üzerinde olacak. Peki, Afyonkarahisar Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. İslam coğrafyası için büyük önem ifade eden bugünde ibadetler sabahın ilk saatleri itibariyle başlayacak. Diyanet ile Afyonkarahisar bayram saati belli oldu. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın ilk günü cemaatle namaz kılmak vacip kabul edilmiştir. Peki, Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Afyonkarahisar bayram namazı vakti.

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Afyonkarahisar'da saat 06:07'de kılınacak.

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Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

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