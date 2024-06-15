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Afyonkarahisar bayram namazı saati 2024: Diyanet ile Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
14:02
Afyonkarahisar bayram namazı saati merak ediliyor. Yılın ikinci bayramı sebebiyle 16 Haziran Pazar günü eller semaya kaldırılacak, cemaatle iki rekatlık bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşılırken "Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak?" araştırılıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi ve rızası günün aymaya başlamasıyla secdeye duran Müslümanların üzerinde olacak. Peki, Afyonkarahisar Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…