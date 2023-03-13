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Haberler Yaşam Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:02

Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa'' kapsamında arsa etabı için kuralar tüm hızıyla sürüyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber 13-17 Mart haftası kura çekimi tarihleri takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Buna göre, 13 Mart Pazartesi bugün Afyonkarahisar arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Afyonkarahisar Merkez'de 1320 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Konut yerine arsa başvurusu yapan vatandaşlar, Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 13 Mart 2023 Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle durdurulan İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi yeniden başladı. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeni çekiliş takvimi belli oldu. Bu kapsamda Afyonkarahisar arsa kuraları 13 Mart Pazartesi günü (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası Afyonkarahisar'da 1320 müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru yapan kişiler, arsa sahibi olup olmadıkları bilgisini Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla öğrenebilecek. Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişleri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durdurulmuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti.

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Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440

13 Mart 2023: Aydın Merkez165

13 Mart 2023: Isparta Merkez 440

13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1320

Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200

14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660

14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1650

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

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