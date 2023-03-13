Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Afyonkarahisar müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa'' kapsamında arsa etabı için kuralar tüm hızıyla sürüyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber 13-17 Mart haftası kura çekimi tarihleri takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Buna göre, 13 Mart Pazartesi bugün Afyonkarahisar arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Afyonkarahisar Merkez'de 1320 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Konut yerine arsa başvurusu yapan vatandaşlar, Afyonkarahisar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 13 Mart 2023 Afyonkarahisar TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...