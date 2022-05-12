Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Evli ve 3 çocuk annesidir.