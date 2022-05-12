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Haberler Yaşam Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:13

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile 20 ilin valisi değişti. Kararnameye göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. Yeni Afyonkarahisar Valisi ise Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. Bu noktada; "Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı hakkında bilgiler.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş olup Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Peki; Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

20 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ!

"Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

AFYONKARAHİSAR VALİSİ KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı, 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
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