Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile 20 ilin valisi değişti. Kararnameye göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. Yeni Afyonkarahisar Valisi ise Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. Bu noktada; "Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı hakkında bilgiler.