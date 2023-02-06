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Haberler Yaşam Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:30

Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Afyonkarahisar'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Afyonkarahisar Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat Salı Afyonkarahisar'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Afyonkarahisar kar tatili son durum…

Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 Şubat Salı Afyonkarahisar'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şubat ayı ile beraber yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini artırmaya devam edeceğini açıkladı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "7 Şubat Salı Afyonkarahisar'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Afyonkarahisar kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Afyonkarahisar Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

6-9 ŞUBAT 2023 AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU

6 Şubat 2023 Pazartesi: Karlı 1°

7 Şubat 2023 Salı: Hafif kar yağışlı -1°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Hafif kar yağışlı -2°

9 Şubat 2023 Perşembe: Hafif kar yağışlı -2°

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Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

AFYONKARAHİSAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

Afyonkarahisar Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden açıklanan son verilere göre akşam saatlerinden itibaren ve takip eden günlerde aralıklı olarak başlayan kar yağışının etkisini artıracağı, buzlanma ve don tehlikesinin olacağı kaydedildi.

Valiliğin koordinasyonunda yapılan toplantı sonrasında eğitime ilk ve orta dereceli tüm okullarda 6 Şubat 2023 tarihinde geçerli olmak üzere ara verildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Afyonkarahisar sınırları içerisinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezleri 06.02.2023 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personeli de 06.02.2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyoruz."

Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 ŞUBAT SALI AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat 2023 Salı günü Afyonkarahisar'da hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise -1 ila -4 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sabah deprem bölgelerinde okulların tatil edilmesinin ardından yeni bir duyuruyu paylaştı.

Bakan Özer, yurt genelindeki hava muhalefeti ve deprem nedeniyle Türkiye'de okulların 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.

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